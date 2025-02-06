Vişne Madencilik'in halka arz büyüklüğü belli oldu

Tera Yatırım liderliğindeki konsorsiyum aracılığı ile Vişne Madencilik paylarının halka arzında talep toplama işlemleri 3-4-5 Şubat 2025 tarihlerinde tamamlandı ve sermaye artırımı ile ortak satışı kapsamında satışa sunulan toplam 24.000.000 TL nominal değerli paylar dağıtıma konu edilerek satışı gerçekleştirildi.

Vişne Madencilik 898.560.000 TL halka arz büyüklüğüne sahip ve 24.000.000 TL nominal değerli paylarının halka arzında 228.291 adet yurt içi bireysel yatırımcıya, 10 adet yüksek başvurulu yatırımcılar, 140 adet grup çalışanlarından olan yatırımcılara, 17 adet yurt içi kurumsal yatırımcıya ve 1 adet yurt dışı kurumsal yatırımcıya olmak üzere toplamda 228.459 yatırımcıya dağıtım gerçekleştirildi.

Dağıtıma esas tahsisat oranları ise yurt içi bireysel yatırımcılar için yüzde 59,47, yüksek başvurulu yatırımcılar grubu için yüzde 23,31, grup çalışanları için yüzde 0,32, yurt içi kurumsal yatırımcılar için yüzde 12,27 ve yurt dışı kurumsal yatırımcılar için ise yüzde 4,63 oldu.