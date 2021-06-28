Vita, üç yılda üç kat büyüme hedefliyor

Bitkisel yağ markalarından Vita, 2020 yılında elde ettiği yüzde 55’lik büyüme sonrası gelecek hedeflerini açıkladı. Şirket, yeni ürün ve ürün gruplarıyla birlikte Türkiye'de pazar payını artırarak, 3 yılda 3 kat büyümeyi hedefliyor.

Tekirdağ Çorlu fabrikasında yıllık 50 bin tonluk üretim kapasitesiyle faaliyetlerine devam eden şirket, Ortadoğu ve Körfez başta olmak üzere birçok ülkeye gerçekleştirdiği ihracatı da artırarak, yeni pazarlara açılacak. Şirketin hedeflediği yeni pazarlar ise arasında Afrika ve Güney Amerika ülkeleri yer alıyor.

Cironun yüzde 3'ü Ar-Ge'ye

Büyüme hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Aymar Genel Müdürü Nihat Özyurt, “Türkiye’nin ve dünyanın birçok ülkesinde mutfaklara giriyoruz. Vita lezzetlerini Türk tüketicileriyle buluşturmak için yoğun gayret gösteriyor, her geçen gün daha fazla damağa ve mutfağa hitap etmek için yeni ürünler geliştiriyoruz. En sağlıklı ürünler geliştirmek için de her yıl ciromuzun yüzde 3’ünü Ar-Ge’ye yatırıyoruz." dedi.

Bugün piyasada Aymar ve Vita markalarıyla ayçiçek, kanola, mısırözü, zeytinyağı, margarin, baklavalık ve kızartmalık yağ gibi birçok farklı ürünle yer aldıklarını belirten Özyurt, günün ve tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere, Vita ürünlerinin ambalaj tasarımlarını değiştirdiklerini, tüketicilere farklı Vita lezzetleri sunmak için Vita Tereyağı Lezzeti ve Vita Kova ürün gruplarını üretmeye başladıklarını söyledi.

Özyurt, Vita’nın 3 yılda 3 kat büyüyeceğini ve ihracatta 75 ülkeye ulaşacağını da bildirdi.