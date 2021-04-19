Vitel görüntülü konferans, 2020'de yüzde 100 büyüdü

İSTANBUL - Pandemi döneminde, yapılan araştırmalara göre, şirketlerin video konferans uygulamalarına olan ilgisi ve talebi, önceki dönemlere oranla beş kat arttı. Bu artış rakamlara da yüksek oranda yansıdı. Video konferans sahasının küresel pazar büyüklüğü, 2019’da 3,85 milyar dolara ulaştı. Araştırma şirketi Gartner, 2022’de iş toplantılarının yüzde 40’ının sanal sistemler sayesinde gerçekleşeceğini, pazarın 2024'te 20 milyar dolara çıkacağını öngörüyor.

1993 yılından bu yana bilişim sektöründe faaliyet gösteren Vitel Görüntülü Konferans Çözümleri Ürün Müdürü Serhan Özenç, video konferansın gelecekte yemek yemek, su içmek gibi hayatın bir parçası olacağını söyledi.



15 yılı aşkın bir süredir video konferans alanında Vidyo markasıyla hizmet verdiklerini anlatan Özenç, Yamaha ve Telycam markalarıyla da sektörün ses ihtiyaçlarına cevap verdiklerini belirtti. Codec teknolojisine sahip olan Vidyo’nun dünyada en çok patente sahip video konferans üreticisi olduğunu vurgulayan Serhan Özenç, global ölçekte bulut hizmeti sunan firmanın çözümlerinin Türkiye’de KVKK mevzuatı ile uyumlu olduğunu anlattı.

Özenç şunları söyledi; “Bulutta çalışma zorunluluğu olmaması Vidyo’nun en belirgin fark yaratan özelliğidir. Böylece kamu ve finans başta olmak üzere; çeşitli regülasyonlara ve güvenlik politikalarına tâbi kurumların bulut tabanlı sistem kullanamaması nedeniyle, kapalı devre bir çözüm sunabilmiş oluyoruz. Bazı yerel kamu ve sivil toplum kuruluşları bu nedenle hizmetlerimizi tercih etmektedir. Bu KVKK’nın gereksinimlerinin yanı sıra; performans anlamında da oldukça önemlidir. Pandemi döneminde bir çok yazılımda uzun süre kesintiler yaşandığına şahit olduk. Bunun nedeni yurtdışında servis veren video eğlence içerik sağlayıcılarının çok yoğun kullanımıdır. Bu durum maalesef kurumsal amaçlı bulut hizmetlerini de olumsuz etkilemektedir. Tüm bunlara ek olarak; bahsi geçen ücretsiz çözümlerin belirli süre ve katılımcı sayısı limitleri bulunmaktadır. Aynı ürünlerin lisans ücretli versiyonlarının ekonomik olmadığını söyleyebilirim. Bu noktada sunduğumuz çözümlerin oldukça rekabetçi olduğunu belirtebilirim.”

Dünya genelindeki gelişmelere paralel olarak; pandemi döneminde video konferans çözümlerine ilginin Türkiye’de de arttığını vurgulayan Özenç, Vitel’in 2020'de yüzde 100’ün üzerinde büyüme kaydettiğini anlattı. Yazılım ve hizmet tarafındaki artış rekabetinin de etkisiyle 2020 yılında marka bağımsız çalışan konferans donanımları Yamaha ve Telycam’ın ise cirolarını 2,5 kat arttırdığını kaydetti. Geçtiğimiz yıl hibrit eğitim hazırlıkları çerçevesinde 10’u üniversite olmak üzere 30’a yakın eğitim kurumunda Yamaha ve Telycam ile çözüm sunduklarını söyleyen Serhan Özenç, bu yıl da benzer cirolar elde edeceklerini belirtti.

“Hayatın parçası olacak”

Serhan Özenç, “Şirketler pandemi döneminde uzaktan çalışmanın maliyetleri azalttığına ve verimliliği artırdığına inandılar. Milli Eğitim Bakanımızın “Pandemi bitse de, uzaktan eğitim her zaman devam edecek” gibi bir açıklamasını hatırlatmak isterim. Hatta video konferans üzerinden kız isteme hadisesine bile şahit olduk. İlerleyen günlerde akıllarda kalacak pek çok benzer hikayemizin olacağını düşünüyorum” şeklinde konuştu.

ABD’de günde 11 milyon video konferans düzenleniyor

Video konferans pazarının pandemi sonrasında da büyümesini beklediklerini anlatan Serhan Özenç, video konferans uygulamalarının, işin verimliğini sürekli kılma açısından daha da önem kazandığını ve Amerika Birleşik Devletleri işletmelerinde, günde 11 milyondan fazla video konferans toplantısı yapıldığını anlattı. Özenç: “Pazarın büyüklüğünün 2020 sonunda 10 milyar dolara ulaştığı tahmin ediliyor. 2024'e kadar bu rakamın global ölçekte 20 milyar dolara çıkması bekleniyor” şeklinde konuştu.