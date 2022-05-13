VitrA Karo, yeni tesisiyle Avrupa’da payını artıracak

Erkan ÇAKAN

Bu yıl 80. yılını kutlayan Eczacıbaşı Topluluğu, Türkiye ekonomisine katkı yapan, ihracat odaklı yatırımlarını sürdürüyor. Eczacıbaşı Topluluğu’nun en büyük iş alanını oluşturan yapı ürünleri sektöründe faaliyet gösteren ve Türkiye’nin karo sektöründe ihracat lideri Vitra Karo A.Ş.’nin Bilecik Bozüyük’teki tamamlanan yeni tesisi düzenlenen törenle hizmete girdi.

Törende konuşan Eczacıbaşı Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı VitrA Karo, “Bozüyük’te büyük ebatlı porselen karo üretimi yapacak yeni tesis yatırımına imza attık. Yeni tesisimizle birlikte Avrupa pazarında büyümesini hızlandıracağız. Enerji tüketimini ve israf oranlarını düşürerek sürdürülebilirliğe de büyük katkı sağlayacağız” dedi.

Yeni tesisiyle yıllık 3,5 milyon metrekare büyük ebatlı porselen karo üretim kapasitesine sahip olan VitrA Karo, aynı zamanda enerji verimliliğini artırıp, israfın önüne de geçerek sürdürülebilirliğe sağladığı katkıyı büyütecek. VitrA Karo, ihracat odaklı, kapsamlı Endüstri 4.0 uygulamaları ile veriye dayalı üretim yönetimini hayata geçiren yeni tesisiyle birlikte Avrupa pazarındaki büyümesini de hızlandıracak.VitrA Karo, bu yıl yeni tesis, verimlilik ve modernizasyona yönelik toplam 25,5 milyon euroluk yatırımını tamamlamayı planlıyor.

2022’de 250 milyon euro yatırım

Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, Topluluğun 80. yılında küresel rekabet gücünü artırmak amacıyla her alanda inanç ve istikrarla yatırıma devam ettiklerini vurgulayarak, “2022 yılında 250 milyon euronun üzerinde yatırım planladık. Bu yatırımların arasında bulunan VitrA Karo'nun yeni işletmesini bugün devreye alıyoruz. Kısa bir süre sonra da seramik sağlık gereçleri üretimi için yine Bozüyük'te beşinci işletmemizin yatırımı tamamlanacak” diye konuştu.

VitrA Karo’nun Bozüyük kampüsündeki üretim kapasitesi, yeni tesis yatırımıyla birlikte 22 milyon metrekareden 25,5 milyon metrekareye çıkarken, yurt dışındaki yatırımlarımla birlikte toplam kapasitesi de 30 milyon metrekareye ulaştı. Yeni tesis, 83yeni istihdam sağlarken VitrA Karo’nun toplam Bozüyük kampüsündeki çalışan sayısı ise 1080’e ulaştı.

Bakan Varank: VitrA, 3 yıldır ihracat şampiyonu

Açılış törenine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile birlikte katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, VitrA Karo'nun 3 yıldır sektörün ihracat şampiyonu olduğunu söyledi. Bakan Varank, son 10 yılda seramik sektörü için yaklaşık 18 milyar lira yatırım tutarına sahip 262 yatırım teşvik belgesi düzenlediklerini, açılışı gerçekleştirilen tesisin de bunlar arasında bulunduğunu söyledi.

Bakan Varank yaptığı konuşmada, “İyileştirilmiş ve fonksiyonel ileri seramik malzemeleri, yenilikçi seramik kompozit malzemeleri, yenilikçi ve fonksiyonel seramik toz malzemeleri üretmek için yola koyulduk. Gerek bu malzemelerin üretilmesi gerekse de bakanlığımızın desteklediği Ar-Ge merkezlerinin etkin çalışmalarıyla seramik sektörünün gelişiminde büyük ivme yakalayacağız” diye konuştu.

"Madencilikte uç ürünlere odaklanacağız”

Açılışta konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de törende yaptığı konuşmada, açılışı yapılan tesisin toplam enerjisinin yüzde 7’sini yeşil kaynaklardan karşılayacağını belirterek şunları söyledi, “Madenlerimizi sadece ham madde olarak değil, yüksek katma değerli uç ürün olarak satmak istiyoruz. Hammaddede 1, ara mamulde 8, tam mamulde 24 kata kadar kazandıran bir sektör. Mevcut madenlerimizi işleyerek, onları katma değerli uç ürün olarak piyasaya sunduğumuz bu tür yatırımlarla, madencilikten aldığımız küresel payı daha da artıracağız.”

Türkiye, dünyada 7. Sırada Avrupa’da ise ilk 3’e yer alıyor

Eczacıbaşı Topluluğu Üst Yöneticisi (CEO) Atalay Gümrah, Türkiye seramik sektörünün gerek karo seramikte gerek seramik sağlık gereçlerinde dünyanın ve Avrupa’nın önde gelenleri arasında yer aldığını dile getirdi. Gümrah, “Toplam büyüklüğü 16 milyar metrekare olan dünya karo seramik pazarında; Türkiye kapasite ve gücüyle bugün dünyada 7. sıraya, Avrupa’da ise ilk 3’e yer alıyor. Dünya seramik karo ticaretinin de yüzde 4,8’i Türk seramik sektörü tarafından yapılıyor. Seramik sektörünün arzu edilen hızda gelişmesi için önemli girdilerimizden olan doğal kaynakların sürekliliğinin sağlanması, enerji kaynaklarının güvence altına alınması, lojistik alt yapılarının güçlendirilmesi, Yeşil Mutabakat’la ilgili yol haritasının hızlıca yapılanması önem taşıyor” dedi.