VitrA'nın geri dönüştürülmüş seramik lavabosu tanıtıldı

Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı ve Eczacıbaşı Yapı Gereçleri Üst Yöneticisi (CEO) Özgen Özkan'ın ev sahipliği yaptığı etkinliğe, mimar ve tasarım camiasından pek çok isim katıldı.

Ünlü İngiliz tasarımcı Tom Dixon ile tasarlanan enstalasyonla geçen ay Milano Tasarım Haftası'nda sergilenen lavabolar için, 21-23 Mayıs'ta Londra'daki Clerkenwell Design Week kapsamında da VitrA showroomunda etkinlikler gerçekleştirileceği açıklandı.

Sürdürülebilir tedarik zincirleri kurmak zorundayız

Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, etkinlikte yaptığı konuşmada, sürdürülebilirlik olmazsa, sürdürülebilir kurumlar olamazsa, müşterilerin ürünlerini tercih etmeyeceğini vurgulayarak, "Bırakın onu zaten ürünlerimizi bazı pazarlara sokmayacaklar, giremeyeceğiz o pazarlara. Genç yetenekli insanlar bizim kuruluşlarımızda çalışmayacak. Finansmana erişmek çok zorlaşacak, zorlaştı bile. Çünkü finans kurumları artık kredi koşulları arasında sürdürülebilirlik kriterlerini en ön sıralara çıkarmaya başladılar. İşte bütün bu nedenlerden biz sürdürülebilir tedarik zincirleri kurmak zorundayız." diye konuştu.

Enerji kullanımını optimize etmeye çalışıyoruz

Bülent Eczacıbaşı, 2006'da Eczacıbaşı olarak Birleşmiş Milletler Global Compact imzacısı olduklarını anlatarak, o yıldan itibaren sürdürülebilirlik alanındaki gelişmeleri bağımsız denetim raporlarıyla destekleyerek, raporlamaya ve paylaşmaya başladıklarını belirtti. Veri analitiğinden yaralandıklarının altını çizen Eczacıbaşı, şunları söyledi:

"Veri analitiğinden yaralanarak da ham madde ve enerji kullanımını optimize etmeye çalışıyoruz. Bunun da sonuçlarını görüyoruz. Burada çok önemli bir başarı hikayesi daha yeni gerçekleşti. VitrA Karo kuruluşumuz dünyadaki sayılı tesisler arasına girdi. Dünya Ekonomik Forumu'nun Global Lighthouse diye kuruluşlar grubu var. Bu grubun içerisinde 153 çok ileri, seçkin kuruluş var. VitrA Karo da bu kuruluşlardan biri oldu ve dünyada karo alanında faaliyet gösterip bu gruba giren ilk kuruluş oldu. Bu da çok övündüğümüz bir başarı oldu."

Eczacıbaşı, gerçek anlamda sürdürülebilirliğe hizmet eden bir kuruluş olmanın önemli olduğunu vurgulayarak, "Nasıl kuruluşlar bunlar? Bunlar, sürdürülebilirliği böyle önemli de olsa bir faaliyet olarak sürdüren kuruluşlar değil, tüm stratejilerinin içine sürdürülebilirliği entegre etmiş kuruluşlar ve bütün yöneticileri bir sürdürülebilirlik lideri, sürdürülebilirlik yöneticisi olan şirketler. Herkes yeşil yaka bu şirketlerde. Yeşil yaka olmayan yok." dedi.

Ham madde ve elektrikten tasarruf

VitrA'nın yeni çevre dostu lavabolarının içerik olarak yaklaşık yüzde 100'ü, kırık seramikler de dahil olmak üzere, üretim sürecinde ortaya çıkan ve bertarafa giden atıklardan üretiliyor.

Böylece, küresel ısınmaya üretim süreci kaynaklı etki, ürün başına yüzde 30 azaltılıyor. Ürün başına yüzde 36'lık iyileştirmeyle yaklaşık 5 kilogram ham madde ve yüzde 38 iyileştirmeyle 2,48 Kwh elektrik tasarrufu elde ediliyor. Bilecik, Bozüyük'teki VitrA Üretim Kampüsü'nde geliştirilen yenilikçi çözümler sayesinde üretimine başlanan çanak lavabolar, mat bej renkte ve 5 formda tasarlanıyor. VitrA, geri dönüştürülmüş ürün gamına yeni ürün ve renkler de eklenmeyi planlanıyor.