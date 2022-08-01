Vivense, Avrupa liderliği hedefliyor

Mobilyada e-ticaret girişimiyle 2013’de başlayan serüvenine fiziksel mağazacılığı da ekleyerek son 9 yılda hızla büyüyen Vivense, Avrupa’da liderliğe oynuyor. 2023’te 10 milyar liralık ciro bekleyen şirket, 2027 yılında bu rakamı 5 milyar dolara çıkarmayı hedeflerken, Londra’da açtığı iki showroom ile birlikte İngiltere ve Almanya’da başlattığı e-ticaret operasyonlarıyla büyümesini global pazarlarda hızlandırıyor.

Önümüzdeki 6 ay içinde hayata geçireceği uluslararası site ile de aynı anda 8 Avrupa ülkesinde de e-ticaret faaliyetlerini başlatacak. E-ticaret faaliyetlerini showroom açılışlarıyla da destekleyecek olan Vivense, Avrupa’da mobilya perakendecilerini de Vivense network’üne dahil etmek istiyor.

Vivense kurucusu ve CEO’su Kemal Erol, “Ekibimiz, teknoloji altyapımız, 100 bin metrekare üzerindeki operasyon merkezlerimiz, binin üzerindeki üreticilerimiz, özel koleksiyonlarımız, 200 binin üzerindeki ürün gamımız, 95 adet showroomumuz ve en önemlisi mobilya sektörünü dönüştüren iş modelimizle gelecek 10 yılda Avrupa’da lider, globalde de çok değerli bir konuma geleceğimize inanıyoruz.” diye konuştu.

Daha uygun fiyata satıyor

Mobilya sektörünün üretim ve perakende anlamında çok dağınık olduğunu, bunun da verimsizliklere sebep olduğunu belirten Erol, “Vivense sisteminde ise mağazaların, teslimat ve tasarım gibi derdi yok. Bunları oluşturduğumuz sistemle biz çözüyoruz. Vivense’nin pazarlama gücü ile mağazalarımızın maliyetlerini çok daha fazla düşürüyoruz. Bu çalışmalar Vivense network’üne dahil olan tüm yapıları daha verimli hale getiriyor. Böylece bizim mağazalarımız 10 TL’ye alıp 15 TL ye satarken diğeri 20’ye 22 TL’ye satıyor. Çünkü mağazalarımıza sadece satış yapmak kalıyor. Bu sistemle 9 yılda katlayarak büyüdük ve bu yıl 3 milyar ciroya ulaşacağız.” bilgisini paylaştı.

2023 yılında 10 milyar TL ciro yakalayarak önemli bir eşiği aşmak istediklerini kaydeden Erol, “Tüm network’ümüzle bunu gerçekleştirmek için müşteri deneyimini merkeze aldığımız projelerimiz ve yatırımlarımız var, ekibimizi de güçlendirmeye devam ediyoruz. Bundan sonrasında bu heyecana ve harekete dahil olmak isteyen tüm sektör oyuncularıyla bu kurguyu daha da zenginleştirmek ve büyütmek istiyoruz.” dedi. 5 milyar dolarlık ciro ile 2027 yılında Avrupa’da lider olmayı hedeflediklerini anlatan Erol, “Globalde de çok değerli bir konuma geleceğimize inanıyoruz.” İfadesini kullandı.

9 yılın 3 katı kadar yatırım

Son 9 yılda 35 milyon dolar yatırım yaptıklarını bu yatırımın nerdeyse 3 katını Avrupa’da yapacaklarını anlatan Erol, şunları söyledi: “İngiltere’de ki alıcıların yüzde 95’i yabancı. Avrupa’da satış yapan Türk markalarının büyük kısmı Türklere hitap ederken biz global bir marka gibi hareket ederek yabancıya da hitap ediyoruz. Örneğin İngiltere'de köşe koltuk satışlarında güçlüyüz. Bu ülkede 14 bininin üzerinde ürünümüzü satışa sunduk.” Öte yandan Hindistan'daki bir bayilik anlaşmasının tamamlanmak üzere olduğunu kaydeden Erol, Türkmenistan’da yine bayilik vereceklerini açıkladı.

Ekonomik segmente kayış yüzde 30 arttı

Dünyada 650 milyar dolar, Avrupa’da 200 milyar dolar, Türkiye’de ise 10 milyar dolar seviyesinde bir mobilya pazarı olduğunu belirten Kemal Erol, “Türkiye’nin gelecek 10 yılda Avrupa’yı doyuracak kapasitesi var. Bunlar ful kapasite çalışırsa hem kapasite hem de tasarım olarak Milano’yu geçebiliriz.” diye konuştu.

Sunta ve MDF ihracatına gelen kısıtlamadan dolayı hammadde konusunda rahatlama yaşandığını aktaran Erol, ancak iç pazarda tüketimde yüzde 30 civarında düşüş olduğunu kaydetti. Erol, diğer taraftan son 6 ayda orta gelire yönelik ürünlerden ekonomik segmente yüzde 30 ile 20 oranında kayış oldu olduğunu belirtti.