Vivense'de üst düzey atama

Serkan Çamurcuoğlu, Vivense’nin Teknolojiden Sorumlu Genel Müdürü oldu. Çamurcuoğlu, yazılım, DevOps, QA mühendisleri, ürün yöneticileri, UX uzmanlarından oluşan Vivense Teknoloji ekibine liderlik edecek.

Atama dahilinde açıklamalarda bulunan Çamurcuoğlu, “Vivense ev ve mobilya sektöründe üreticileri, perakendecileri ve teslimat ekiplerini teknoloji ile orkestra eden bir network haline geldi. Bu networkün tüm kılcallarını en etkili ve verimli hale getirmek için tamamen özelleştirilmiş yazılım çözümleri üretiyoruz. Sektördeki teknolojik liderliğimizi kullanarak Avrupa'da her evde bilinen bir marka olmayı hedefliyoruz. Teknolojik gelişmelerimiz ve yatırımlarımız hızlanarak devam edecek.” dedi.

2001 yılında Boğaziçi Üniversitesi’nde Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun olan Serkan Çamurcuoğlu, iş hayatına Telenity’de yazılım mühendisi olarak başladı. Ardından Telenity’de Sorumlu Yazılım Mühendisi oldu. 2010 yılında Ericsson’a çözüm mimarı olarak katılan Çamurcuoğlu, sonrasında sahibinden.com’da yazılım mimarı olarak 5 sene görev aldı. Çamurcuoğlu, 2015’te Tapu.com’un kurucuları arasında yer aldı ve ardından Vivense.com’un Yazılım Geliştirme Danışmanı oldu. Daha sonra sırasıyla Amazon Kanada’da yazılım geliştirme mühendisi ve Apple Kanada’da kıdemli yazılım mühendisi olarak görev yapan Çamurcuoğlu, 2022 yılında Meta'ya kıdemli yazılım mühendisi olarak katıldı. Çamurcuoğlu, 2022 Haziran ayı itibarıyla Vivense’de Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür olarak göreve başladı.