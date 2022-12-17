Vivo Türkiye'de yeni üretim bandını tamamladı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Çin, Kuzey Afrika, Güney ve Güneydoğu Asya'daki 8 üretim merkeziyle yıllık yaklaşık 200 milyon akıllı telefon üretim kapasitesine sahip olan Vivo, 2021 yılında toplam 20 milyon dolarlık yatırımla Vivo Türkiye üretim tesisini açtı. Bu üretim tesisinde şık tasarımı ve yüksek performansı ile segmentinde büyük beğeni toplayan Y serisi cihazların üretimini gerçekleştiriyor. Tüm dünyanın yakından takip ettiği FIFA Dünya Kupası resmi akıllı telefonu olan Vivo, yatırımlarına dünya genelinde hız kesmeden devam ediyor. Geçen günlerde Vivo Türkiye yatırımcısı Jianhua Li tarafından yapılan açıklamada markanın Türkiye pazarına ve müşterisine hız kesmeden yatırım yapmaya devam edeceği müjdesi verilmişti.

“Türkiye’nin akıllı telefon pazarından çok umutluyuz”

Vivo Türkiye Yatırımcısı Jianhua Li, Türkiye akıllı telefon ekosistemine yatırım yapmaya devam edeceklerini belirterek, Türkiye’nin akıllı telefon pazarından çok umutlu olduklarını ve tüm yatırımlarını da bu doğrultuda planladıklarını ifade etti. Lansmanını tamamladıkları yeni V25 5G ve Y serisi modellerinden sonra şimdi de Türkiye üretim tesisine yeni üretim bandını kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi. Tüm bu yatırımların arkasında Türkiye planlarını uzun vadeli yapıyor olmanın yattığını söyleyen Li, “Kullanıcılarımıza, paydaşlarımıza ve çalışanlarımıza yatırım yapmayı sürdürmek ve önümüzdeki dönemde Türk kullanıcılarını üstün kalite ve teknolojiye sahip cihazlarla buluşturmak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz” şeklinde konuştu.