Vizyon, yeni lisansıyla daha geniş kitlelere ulaşmayı hedefliyor

Merkez Bankası’nın Resmi Gazete’de yayımlanan kararıyla, Vizyon Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. (VİZYON E PARA), faaliyetleri arasına elektronik para ihracı hizmetlerini de ekledi. Vizyon E Para Genel Müdürü Kerem Kalelioğlu, yeni lisans sürecini ve şirketin hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“Yeni lisans ile farklı alanlarda Vizyon markası ile hizmet vereceğiz”

Vizyon E Para Genel Müdürü Kerem Kalelioğlu, 2015 Yılında İlk Lisans aldıkları günden bu yana Müşteri Odaklı Finansal Teknolojiler üretmek için çıktıkları bu yolda, yeni ürünler ile hizmet sağlamayı hedeflediklerini ifade etti.” Faaliyet genişleme onayı ile 6493 Sayılı Kanun Kapsamında İlk Lisanslı kuruluş olarak en kapsamlı Lisansa sahip kuruluşlardan birisi olduk. Geçtiğimiz yıl Ödeme Hizmetleri alanında faaliyetimizi genişletme izni almıştık, hemen arkasından kısa zamanda süreçlerimizi tamamlayarak bu yıl E Para için lisans genişleme onayımızı da aldık. Fatura Ödeme, Yurt içi Para Transferi ve Sanal POS Faaliyetlerimize hem E Para hem de Mobil Ödeme alanında yeni ürünler ekleyerek daha çok kişiyi finansal teknolojiler ile tanıştıracağımıza inanıyoruz” dedi.