VlastaKopylova, Sonbahar Kış Koleksiyonu ile Milano'da sergilendi

24 Şubat 2020

Milano FashionWeek kapsamında 2020/2021 Sonbahar Kış koleksiyonları, şehrin prestijli moda merkezi ViaManzoni'de sergilendi.

Her yıl yüzlerce moda otoritesi, sanatçı, medya mensubu ve modaseverin yoğun ilgi gösterdiği etkinliğe 2014'den bu yana Türkiye'de üretim yapan, Rus tasarımcı VlastaKopylova da sıradışı bir defileyle katıldı. 21 Şubat Cuma günü Asil Çağıl koreografisiyle podyuma çıkan dünyaca ünlü modeller,ilgiyle izlendi.

Kürk ve deri modasına damga vuran yeniliklerini sergileyen Vlasta defilesinde,Türkiye’den ünlü manken Chloe Loughnan’ın yanı sıra,The Best Model of The World'de Runnerup olan MagaliHadji, Ola Zarembe, EstherHofman ve RebeccaHopman gibi tanınmış 30 model yer aldı.