vMind, KOBİ’lerin dijital dönüşümünü hızlandırıyor

Pandemi sonrası dönemde hızlanan dijitalleşme süreci, KOBİ’lerin dijital dönüşüm ihtiyaçlarını daha görünür hale getirdi. Bulut tabanlı çözümlere erişimin sınırlı kaldığı Türkiye’de, vMind’ın sunduğu “kullandığın kadar öde” modeliyle hayata geçirilen portvMind Public Cloud platformu, KOBİ’ler için dijitalleşmeyi erişilebilir hale getiriyor.

vMind CEO’su Volkan Duman, bu yapının sadece teknolojiye değil, aynı zamanda ülke ekonomisine yatırım anlamına geldiğini belirterek, “KOBİ’lerin dijitalleşmesi ekonominin büyümesi demek. Yeni nesil platformlarımız, her ölçekte işletmeye rekabette avantaj sağlıyor” dedi.

KOBİ’lere özel bulut modeli

Geliştirilen platform, mikro hizmet mimarisi ile saniyeler içinde ölçeklenebilen altyapı sunarken, self-servis kullanım, objeye dayalı fiyatlandırma ve isteğe bağlı GPU kaynaklarına saniyelik erişim gibi yeteneklerle KOBİ’lerin kurumsal seviyede hizmet almasını mümkün kılıyor.

vMind ayrıca, 7/24 Türkçe destek hizmetiyle Türkiye'nin dört bir yanındaki işletmelere teknik danışmanlık sağlıyor. CEO Duman, “KOBİ’ler artık daha bilinçli, dijital dönüşüm ihtiyacını net biçimde dile getiriyor. Biz de erişilebilir çözümlerle bu ihtiyaca yanıt veriyoruz” dedi.

KOBİ’lere özel CRM+ERP entegrasyonu: vRPMind

vMind’ın geliştirdiği vRPMind adlı SaaS çözümü, KOBİ’lerin satış ve operasyon süreçlerini dijitalleştirmeyi amaçlıyor. CRM ve ERP işlevlerini tek platformda birleştiren yazılım, küçük ve orta ölçekli işletmelerin verimliliğini artırmak için tasarlandı.

Duman’a göre, bu çözüm sayesinde profesyonel BT altyapısına sahip olmayan işletmeler dahi, küçük veri setlerinden anlamlı iş çıktıları elde edebiliyor.

Sektörel veriler: KOBİ’ler dijitalde geride

TÜİK ve KOSGEB verilerine göre, Türkiye’deki KOBİ’lerin yalnızca %10’u bulut altyapısına geçmiş durumda. Yapay zekâ kullanımı ise yüzde 4,4 seviyesinde kalıyor. Bu durum, ileri teknolojilere geçişte hâlâ ciddi bir fırsat alanı bulunduğuna işaret ediyor.

vMind, bu boşluğu doldurmak adına 26 farklı sektörde 1000’i aşkın işletmeyle çalışıyor. Sunulan çözümler, ölçek farkı gözetmeksizin her işletmenin teknolojiye düşük maliyetle ve esnek yapıda ulaşabilmesini hedefliyor.