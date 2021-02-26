Vodafone, 2020'de 13,6 milyar lira servis geliri elde etti

Vodafone Türkiye'nin 2020 performansı ve 2021 hedefleri, Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy'un katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda paylaşıldı.

2020'nin sadece Türkiye için değil, tüm dünya için zor bir yıl olduğunu anımsatan Aksoy, Vodafone olarak salgının yaşam üzerindeki etkilerini azaltmak ve iletişimin sürekliliğini sağlamak için tüm kaynakları seferber ettiklerini anlattı.

İyi bir sınav verdiklerini ve bu olağanüstü dönemde bireylerden kurumlara toplumun her kesimini bağlantıda tutmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Aksoy, şunları kaydetti: "2020'de operasyonel ve finansal açıdan da iyi bir sınav verdik. Servis gelirlerimiz 13,6 milyar TL'ye ulaşırken, dijital kanallarımızı kullanan aylık aktif müşteri sayımız yüzde 22 artarak 16,3 milyonun üzerine çıktı. 2020'de zorlu koşullara rağmen yatırımlarımızı da aralıksız sürdürdük ve toplamda 2 milyar TL'ye yakın yatırım yaptık. Böylece, Türkiye pazarına son 15 yılda yaptığımız toplam yatırım 25 milyar TL'yi aştı. Hem dijitalleşme yönünde attığımız adımlar, hem de finansal performansımız, Grubumuzda takdir görüyor ve örnek gösteriliyor. Üçüncü çeyrek verilerine göre, Vodafone Grubu içinde servis gelirleri bakımından en çok büyüyen operatör olduk. Aralık 2020 sonu itibarıyla faturalı abone sayımız 1,1 milyon artışla 15,2 milyona çıkarken, 23,4 milyonu mobil, 1,2 milyonu sabit genişbant olmak üzere toplam 24,6 milyon müşteriye hizmet veriyoruz."

"Türkiye, en iyi uygulamaların yapıldığı pazarlardan biri"

Türkiye'nin, Vodafone Grubu içinde en iyi uygulamaların yapıldığı pazarlardan biri olduğuna dikkati çeken Aksoy, "Sonuçlarımız son derece pozitif. Bu pozitif tabloyu önümüzdeki dönemde daha da güçlendirerek yolumuza devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Yeni nesil telekom şirketi olarak sadece iletişim hizmetleri sunmanın ötesine geçtiklerini dile getiren Aksoy, dijitalleşmenin gücünü kullanarak, dijital pazaryeri, finans ve sigorta hizmetleri sağlayıcısı olma yönünde adımlar attıklarından bahsetti. Aksoy, bu doğrultuda bugüne kadar önemli mesafe kat ettiklerine dikkati çekerek, dijitalleşme performansını artırmak ve yeni iş alanlarının büyümesini desteklemek amacıyla holding yapısına geçtiklerini anlattı. Vodafone Holding AŞ'nin 4 ana dikey altında 10 şirketten oluştuğuna değinen Aksoy, "Hedefimiz, dijital servisler odağımızı devam ettirerek bu şirketlerimizi daha da büyütmek." dedi.

Toplam yatırımın yüzde 99'unu teknoloji oluşturuyor

Teknoloji yatırımlarına aralıksız devam ettiklerinin altını çizen Aksoy, toplam yatırımların yüzde 99'unu teknoloji yatırımlarının oluşturduğunu, Türkiye'nin teknoloji haritasında önemli bir yere sahip olduklarını söyledi.

Aksoy, 81 ilde 23,4 bini aşkın 4.5G iletişim noktasıyla 4.5G'de en geniş kapsamaya sahip operatör olmayı sürdürdüklerini vurgulayarak, şunları söyledi: "Tüm baz istasyonlarımızın neredeyse tamamında 4.5G hizmeti sağlıyoruz. Altyapımızı yeni nesil teknolojilerle geliştirmeye devam ediyoruz. Yapay zeka dayanan Smart SON akıllı şebeke teknolojisini şebekesinde ilk ve en yaygın şekilde kullanan operatör konumundayız. Bu teknoloji sayesinde son yaptığımız ölçümlerde 4.5G şebekemizde yaklaşık yüzde 35'lik kalite iyileşmesi sağladık. Toplam 250'nin üzerinde ULAK yerli baz istasyonuyla ülkemizde en yüksek sayıda canlı ULAK baz istasyonu devrede olan operatörüz. Dünya çapında 5G teknolojisinin gelişiminde kritik rol oynayan Grubumuz, 10'u aşkın Avrupa ülkesinde 5G şebekesini devreye aldı. 5G alanındaki global deneyimimizi Türkiye'ye taşıyarak müşterilerimize en iyi dijital deneyimi yaşatmaya hazırlanıyoruz."

Yerli 5G ekosisteminin oluşmasına katkı sağladıklarını belirten Aksoy, Türkiye'yi dijitalleşme liginde hızlı adımlarla tırmandıracak olan 5G uygulamalarının, şimdiden mevcut şebekeleri üzerinde çalışmaya başladığını dile getirdi.

Virtual Future Lab'i hayata geçiriyor

Vodafone Business çatısı altında işletmeleri yeni nesil teknolojilere hazırladıklarını aktaran Engin Aksoy, 1,2 milyon kurumsal müşterinin teknoloji ortağı olarak çalışmaları sürdürdüklerinden bahsetti. TOBB iş birliğiyle başlattıkları "Dijital Dönüşüm Hareketi" hakkında bilgi veren, Türkiye'nin dijital skorunun son 3 yılda 53'ten 71'e yükseldiğine dikkati çeken Aksoy, yakında Virtual Future Lab'i de hayata geçireceklerini ve çözümleri KOBİ'ler de dahil her ölçekten şirkete yayabileceklerini söyledi.

Aksoy, "Yerli çözüm ortaklarımızla geliştirdiğimiz Red Kontrol, Bulut Santral ve Siber Güvenlik Operasyon Merkezi gibi çözümlerle ekosistem için yarattığımız iş hacmi yaklaşık 100 milyon TL oldu. Halihazırda 700 aktif tedarikçi ve bayi ile birlikte çalışıyoruz. Yerli teknoloji ekosistemimizi her geçen gün genişletmeye devam ediyoruz. Satın alma süreçlerimizin tamamında yerli üreticileri pozitif ayrımcılık yaparak önceliklendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Vodafone Yanımda'nın aylık trafiği 300 milyonu geçti

Yeni nesil telekom şirketi olarak, en önemli büyüme alanlarından birinin de dijital servisler olduğunun altını çizen Aksoy, tüm kanallarda dijitalleşmeye odaklandıklarını anlattı. Aksoy, 4 yıl önce kullanıma sundukları Vodafone Yanımda uygulamasının, en büyük müşteri iletişim kanalı haline geldiğini belirterek, şu bilgileri verdi: "Bu uygulamayla, müşterilerimize tüm işlemlerini tek bir platformdan yapma kolaylığı sunuyoruz. Müşterilerimizin her 35 saatte bir kullandığı Vodafone Yanımda, Türkiye'nin en aktif kullanılan uygulamalarından biri konumunda. Uygulamamızın 2020 yılında tekil kullanıcı sayısı 22 milyonu, aylık ziyaret trafiği ise 300 milyonu aştı. Vodafone Yanımda üzerinden pek çok yeni servis de sunmaya başladık. 100'ü aşkın markanın 400'ü aşkın fırsat kampanyasının yer aldığı Vodafone Yanımda Fırsatlar Dünyası ile müşterilerine pazaryeri hizmeti sunan ilk operatör olduk. Ayda 200 binin üzerinde işlemin gerçekleştiği platformumuzun aylık kullanıcı sayısı ise 9 milyona ulaştı. istegelsin iş birliğiyle sunduğumuz ve ayda 100 bin market alışverişine ulaşmayı hedeflediğimiz süpermarket servisi ile telekom sektöründe online süpermarket alışverişini sahiplenen ilk şirket olduk."

"47 milyon TL'lik sosyal yatırım yaptık"

Tüm dünyada "amaç odaklı bir şirket" olmaya önem verdiklerinin altını çizen Aksoy, "Amaç odaklı bir şirket olarak, 2025 yılına kadar 1 milyar insanın hayatına dokunacağız ve operasyonlarımızdan kaynaklı çevresel etkimizi yarıya indireceğiz. Türkiye Vodafone Vakfı çatısı altında son 14 yılda toplam 4,3 milyonu aşkın kişinin hayatına dokunduk ve 47 milyon TL'lik sosyal yatırım yaptık." ifadelerini kullandı.

Ücretisiz "Dijital Pazarlama Danışmanlığı" verecek

Esnaf ve KOBİ'ler için büyük bir destek projesini hayata geçirmeye hazırlandıklarını aktaran Aksoy, şunları aktardı: "Destek paketimizden yararlanmak isteyen tüm esnaf ve KOBİ'lere Dijital Pazarlama Danışmanlığı ücretsiz olarak sunulacak. Pandemi döneminde KOBİ'lerin kaybettiği müşteri ve gelir potansiyelini dijital pazarlamayla geri kazanacaklarına inanıyoruz. Amacımız, bu zor dönemde dijital çözümlerimizi esnaf ve KOBİ’lere ücretsiz sunarak dijital dönüşümlerine katkıda bulunmak ve ekonomiye fayda sağlamak."

"Kırmızı Işık" toplamda 358 bin kez indirildi

Engin Aksoy, kadınların şiddetten korunması amacıyla geliştirdikleri "Kırmızı Işık" uygulamasının bugüne kadar toplam 358 bin kez indirildiğini ve 2 bin 500 aylık aktif kullanıcı sayısına ulaştığını söyledi. Yeni nesil çalışma sistemiyle önümüzdeki 3 yılda 3 bin 500 ek istihdam yaratmayı hedeflerinden bahseden Aksoy, şu bilgileri verdi: "Vodafone Pay uygulamasını 2 ay gibi kısa bir sürede 100 binden fazla kişi indirdi. Vodafone Pay ile 1 yılda 1 milyon kullanıcıya ulaşmayı hedefliyoruz. Vodafone TV uygulamamızın 2020 yılında aylık aktif kullanıcı sayısı 10 kat artarak 1,2 milyona ulaştı. Habitat Derneği ile birlikte 5 yıldır sürdürdüğümüz 'Yarını Kodlayanlar' projesinde, bugüne kadar Türkiye genelinde 110 bini aşkın çocuğa ulaştık. Önümüzdeki yıl 70 bin çocuğa daha ulaşmayı hedefliyoruz. Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü ve Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz 'Dijital Benim İşim' projesiyle, 18 yaş üstü kadınlara 'Dijital Okuryazarlık' ve 'Dijital Pazarlama' eğitimleri vermeye başladık. Hedefimiz, 13 ilde yaklaşık 12 bin kadına ulaşmak."

"Sektör olarak, bir an evvel fiber yayılımını sağlamalıyız"

Vodafone CEO'su Aksoy, toplumsal dönüşümü gerçekleştirebilmek için fiber altyapının yaygınlaşması gerektiğine dikkati çekti. Fiber yayılımın, 5G'ye geçiş için de hayati önem taşıyan bir konu olduğunu söyleyen Aksoy, şu değerlendirmelerde bulundu: "Fiber altyapı uzunluğundaki yüzde 10'luk artış, gayrisafi yurtiçi hasılada yüzde 1'lik artışı tetikliyor. Ülkedeki fiber uzunluğu artış oranı yüzde 50 olsa bile, bu yatırım kaynaklı GSYİH büyümesinin 2023 yılında 44 milyar dolar olacağını hesaplıyoruz. Sektör olarak, bir an evvel fiber yayılımını sağlamalıyız. Fiber hane kapsamasının 20 milyon hanenin üzerine çıkması gerektiğini düşünüyoruz. Bugün ilave 15 milyon hanenin kapsanması için 5 milyar dolar yatırım gerekiyor. Bu noktada, mevcut fiber altyapıya erişimin düzenlenmesi ve yeni yatırımların ortak altyapı üzerinden gerçekleştirilmesi önem taşıyor. Böylece, daha büyük kapsamlı yatırımlara imkan sağlayan maliyet tasarrufları sağlayabiliriz."

"Dijital servislerle büyüyeceğiz"

Tüm dünyada yeni yol haritalarını "yeni nesil telekom şirketine dönüşmek" olarak belirlediklerini belirten Aksoy, "Bu doğrultuda 2025 yılına kadar 'Türkiye’nin en hızlı büyüyen dijital servisler şirketi' olmayı hedefliyoruz. Bu hedefe ulaşmak için 'Bağlantı, Vodafone Yanımda ve Vodafone Business' unsurlarından oluşan bir büyüme planı oluşturduk. Altyapımızı en yeni teknolojilerle geliştirmeye devam ederek müşterilerimize en iyi dijital deneyimi yaşatmaya devam edeceğiz. Vodafone Yanımda'nın her gün girilip işlem yapılan, kullanılan ve yaşayan bir 'süper uygulama' olması için yatırımlarımızı sürdüreceğiz. Vodafone Business markamızla, Veri Merkezi, Bulut Çözümleri, Siber Güvenlik, Özelleştirilmiş Mobil Ağ ve IoT alanlarında yapacağımız yatırımlarla önümüzdeki 5 yıl katlanarak artan bir hızda büyümeyi planlıyoruz. Büyüme hedeflerimizi gerçekleştirirken ana odağımız 'mutlu paydaşlar yaratmak' olmaya devam edecek."

"Türkiye'de uzun vadeli bir yatırımcı olarak bulunuyoruz"

Deneyim ihracının şirket için öncelikli bir konu olacağını söyleyen Engin Aksoy, "Amacımız, Türkiye'yi mükemmeliyet merkezi olarak konumlamak. Süpermarket ve TOBi'deki deneyimizi diğer ülkelerle paylaşmaya devam edeceğiz. Bir diğer önceliğimiz de geleceğe hazır organizasyon olmak. Özellikle Reskilling ve Upskilling akademilerimizle çalışanlarımızı hem mevcut rollerinde güçlendirmeye hem de yeni rollere hazırlamaya devam edeceğiz. Pandemi sonrası dönemde hibrit çalışma modeline geçiş kararı aldık. Bu modelle, hem uzaktan hem de ofisten çalışmanın mümkün olacağı esnek bir yapı oluşturacağız. Türkiye'de uzun vadeli bir yatırımcı olarak bulunuyoruz. Ülkemizin ve sektörümüzün geleceğine duyduğumuz güvenle yatırımlarımıza devam edeceğiz."

"Duyuracağımız destek, pazar yerinin de dışında bir destek"

Engin Aksoy, önümüzdeki dönem de hem startupların hem de KOBİ'lerin pazar yerinden yararlanmasını sağlayacaklarının altını çizdi. KOBİ'lere önümüzdeki hafta duyuracakları desteğin pazar yerinin de dışında bir destek olduğunu bildiren Aksoy, bu çerçevede KOBİ'lerin gerekirse kendi web sayfaları üzerinden, kendi dijital kanallarını kurarak ya da dijital kanal kurmadan, dijital mecraları kullanarak müşterileri büyütme, gelirlerini artırma yolunda onlara yardımcı olmak ve uzmanlıklarını onlarla paylaşmak istediklerini söyledi. Aksoy, proje kapsamında 100 binden fazla KOBİ'ye ulaşacaklarını, hedeflerinin ise tüm KOBİ'lere ulaşmak olduğunu dile getirdi.

"ARPU'su en hızlı büyüyen operatör durumundayız"

Müşteri Başına Ortalama Gelir (ARPU) hakkında bilgi veren Aksoy, "Son çeyreğe baktığımızda bir önceki yılın aynı dönemine göre mobil faturalı abone ARPU'su en hızlı büyüyen operatör durumundayız, yüzde 8 büyüdü. Toplamda mobilde ARPU'muz 41,2 TL, faturalıda 50,8 TL. Yıldan yıla baktığımızda da faturalıda yüzde 8 artışla ARPU en iyi büyüyen operatörüz." dedi.

Engin Aksoy, Vodafone Grubu'nun stratejisini Türkiye'de uyguladıklarını belirterek, lokal gerçeklerle ve Türkiye'deki ihtiyaçları birleştirdiklerine dikkati çekti. Aksoy, sabitteki abone büyümesinin 1 yılda 200 bin adet olduğunu, data kullanımının Ekim-Aralık döneminde yüzde 51,3 arttığını aktardı.

Pandemide müşteri sayısı 3 milyon arttı

Data kullanımda süreç içinde ciddi artışların yaşandığını söyleyen Aksoy şunları kaydetti: "Dijital servislerimiz bu yıl da yüzde 22 büyüdü diyoruz ama zaten pandemi öncesinde bu sürece hazırdık. Bizim müşterimizle uzun yıllara dayanan çok kişisel bir ilişkimiz var. Dijital alandaki tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz. En hızlı büyüyen dijital servisler şirketi olacağız, bunun için bağlantının ötesine geçmemiz lazım, biz bir platform şirketiyiz. Tüketicilerin kişiselleştirilmiş hizmetlere olan talebi arttı. Dijital kanalları kullanan müşteri sayımız pandemi döneminde 3 milyon civarında arttı. Süpermarket uygulamamızı kullanan müşteri sayımız çok hızlı artıyor."