Vodafone, 4.5G yatırımlarını iki katına çıkardı şikâyet kaydı yüzde 65 azaldı

Mehmet Hanifi GÜLEL

Vodafone, son 4 yıldır müşteri memnuniyetini artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürdüğünü, bu konuda 500’den fazla iyileşme aksiyonunu hayata geçirdiğini açıkladı. 2022 yılından bugüne müşterilerine memnuniyetlerini değerlendirmesi için yönelttiği anketlerde 32 puanlık artış görülürken, Vodafone’u çevresindekilere tavsiye edeceğini söyleyen müşterilerin oranı ise %57 arttı.

İstanbul, Ankara, Kocaeli gibi şehirlerdeki 4.5G yatırımlarını iki katına çıkardıklarını ifade eden Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, “Müşteri deneyiminin, tek başına ele alınabilecek bir olgu olmadığının, müşteri-çalışan-ekosistem üçlüsünün bir bileşeni olduğunun farkındayız. Bu yolculukta, çağımızın rekabet koşullarına ayak uydurabilecek, müşterilerimizin beklenti ve ihtiyaçlarına cevap verebilecek müşteri odaklı bir kültürel dönüşümü hedefledik. Süreç içinde şirket çapında irili ufaklı 500’den fazla iyileşme aksiyonunu hayata geçirdik. Bugün, geçirdiğimiz bu dönüşümü müşterilerimizle de paylaşacağımız bir olgunluğa eriştik. Artık, rahatlıkla, müşterilerimiz için Vodafone’da yeni bir dönem başlıyor” dedi.

Şikâyet kaydı yüzde 65 azaldı

Şahin, Vodafone’un şebeke deneyimi noktasında özellikle yoğunluğun en yüksek olduğu İstanbul, Ankara, Kocaeli gibi şehirlerdeki 4.5G yatırımlarını iki katına çıkarırken, 4.5G indirme hızını iki kata kadar artırdığını belirterek, internet bağlantısındaki ortalama gecikme sürelerinde yüzde 36 iyileşme sağladığını kaydetti. Şahin, “Şirket ayrıca, geçen yıl mobil şebekesine bir önceki yıla kıyasla yaklaşık iki katı yatırım yaptı. Bu sayede, yoğunluk sebepli internette yavaşlık veya kapsama sorunu yaşayan müşteri sayısı %25 azalırken, konuşma kalitesinde problem yaşayan müşteri sayısında %30 iyileşme yakalandı. Çağrı merkezine gelen mobil şebeke kaynaklı aylık şikâyet kaydı oranı ise geçen yıla kıyasla %65 azaldı” diye konuştu.

Tarifenin %100’ünün kullanıldığı durumda telefon ekranının tamamını kaplayan bir bilgilendirme mesajı iletildiğini aktaran Şahin, faturalı müşterilerinin %20’sinin aşım yaptığını ifade etti.