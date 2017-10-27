Vodafone 'Akıllı Köy'le 5 yılda 15 milyar TL hedefliyor

27 Ekim 2017

SİBEL SANCAKLI

AYDIN - Vodafone Türkiye ve TABİT ortaklığında geçen yıl Aydın’da hayata geçirilen Vodafone Akıllı Köy'ün, Türkiye ve diğer Vodafone ülkelerine örnek olması hedefleniyor. Geleneksel tarım yöntemlerini ileri teknolojinin olanaklarıyla birleştirerek yeni nesil bir kırsal yaşam modeli hedeflenen projeyle 5 yılda 642 bin çiftçiye ulaşılarak toplam 15 milyar TL’lik ekonomik değer sağlanması hedefleniyor. Projede modern sera uygulamaları, toplu sağım ve süt soğutma sistemi, su ve gübre yönetim merkezi, toprak analiz laboratuvarları gibi birçok teknolojik imkân mevcut. Çiftçiler için kurulan çiftçi satış kanalı “Çiftçi Çözüm Ortağı” ile çiftçilerin yanlarına kadar gidilerek tarımsal teknolojilere erişimleri sağlanılabilinmesi için çalışılıyor. Akıllı sistemleriyle toprak ve su kirliliğinin önüne geçmek adına köyde, tarımsal sulamada en az yüzde 20 tasarruf elde edilen akıllı model ile bitkisel üretim maliyetlerinde yüzde 22, hayvansal üretim maliyetlerinde yüzde 20 tasarruf sağlanırken, verimliliği ortalama yüzde 10 artırmanın mümkün olacağı iddia ediliyor.

Bitkisel üretimde önemli olan 'sürdürülebilirlik'

Bitkisel üretimde sürdürülebilirliğe önem verdiklerinin altını çizen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, "Akıllı Köy’de, bitkisel üretimde verimliliği artırmak için sıcaklık, nem ve rüzgâr verilerinin ölçüldüğü bir meteoroloji istasyonu kuruldu. Modern sera otomasyonu kapsamında devreye alınan sera sensörleriyle seradaki hava, nem, su ve vitamin durumu takip edilerek gerekli ayarlamalar yapılabiliyor. Türkiye’nin ilk Akıllı Mera Sistemi’nin de kurulduğu Vodafone özel bir tanıma sistemine sahip akıllı kapılarla, meraya gelen hayvanların hangi alanda otlayacağı otomatik olarak belirleniyor. Büyükbaş hayvanların ayaklarına takılan ve “pedometre” adı verilen akıllı bilezik ile hayvan hareketleri ölçümlenerek hayvanların sağlığı ve doğum zamanı takip edilebiliyor" bilgilerini verdi. Aksoy, "Sağım saati gelen inek akıllı kapılardan geçerek kendisi için ayrılan süt sağım otomasyonuna giriyor ve burada makinelerin yardımıyla sağım gerçekleşiyor. Diğer yandan, arıcılıkta kullanılan GPS Takip Sistemi sayesinde kovanların takibi yapılarak ileriye dönük veri toplanıyor" diye konuştu.

Cep telefonu üzerinden tek tuşla sulama

Vodafone Akıllı Köy’de Ocak 2018 itibariyle kullanıma sunulması planlanan, aile çiftçiliğine özel Akıllı Sulama Otomasyonu ile çiftçilerin, tarlalarının sulamasını uzaktan kontrol edilebileceğini belirten Engin Aksoy, "İşlemlerin cep telefonu üzerinden tek tuşla istenilen gün ve saatte uzaktan yönetilip takip edilmesini sağlayacak sistemde, toprağın nemine göre sulama periyotları belirleniyor" dedi. Geçen yıl paylaştıkları ‘dünyanın ilk akıllı köyü’ hayallerinin gerçekleştiğini ifade eden TABİT Kurucu Ortağı Tülin Akın, "Köyden kente göçün azalmasını, hem kırsalda hem kentlerde yaşam kalitesinin yükselmesini arzu ediyoruz. Çevrenin ve temiz su kaynaklarının korunmasını talep ediyoruz. Tüm bunları hayata geçirmenin yolu kırsalda dijital dönüşümü gerçekleştirmekten geçiyor. Kırsalı kalkındırmadan ileriye gidebilmemiz mümkün değil” şeklinde konuştu.

Akıllı Köy'ün çocukları yarını kodluyorlar

Kırsal kesimin sosyal gelişimi için Vodafone, yeni bilgi ve deneyimlerle sosyal hayatı da zenginleştirmek için çalışıyor. Türkiye Vodafone Vakfı ile birlikte kurulan Kadın Teknoloji Eğitim Merkezi’nde Vodafone Akıllı Köy’deki kadınlara teknolojik okuryazarlığa erişme imkânı sunulurken, “Kadın Çiftçi Girişimcilik Projesi” ile kadın çiftçilerin kendi mahsullerini üretip ekonomik anlamda güçlenmesine katkı sağlanıyor. Proje kapsamında bugüne kadar 10 kadın çiftçi kendilerine tahsis edilen eğitim seralarında 30 bin marul üreterek toplam 25 bin TL’ye yakın ek gelir elde etti. Diğer yandan, Türkiye Vodafone Vakfı’nın “Yarını Kodlayanlar” projesiyle Vodafone Akıllı Köy’deki çocuklara kodlama eğitimi de verilecek.