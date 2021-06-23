Vodafone, Avrupa'da da yüzde 100 yenilenebilir enerji kullanacak

Vodafone, mobil ve sabit ağlar, veri merkezleri, perakende satış ve ofisler dahil olmak üzere tüm Avrupa operasyonlarının 1 Temmuz 2021'den itibaren yüzde 100 yenilenebilir kaynaklardan elde edilen elektrikle çalışacağını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre bu gelişme, Vodafone'un karbon emisyonlarını 2030'a kadar, değer zincirindeki tüm operasyonlarını ise 2040'a kadar "net sıfır" karbona düşürme hedefine yönelik atılan önemli bir adım oldu.

Vodafone Türkiye ise geçtiğimiz nisan ayında, 2021/22 mali yılı itibariyle tüm şebeke ve ofislerinde tüketilen elektriği yenilenebilir enerji kaynaklarından satın alarak yüzde 100 yenilenebilir enerji hedefine planlanan tarihten 3 yıl daha erken ulaştığını duyurdu.

Türkiye genelinde 12 veri merkezi, 16 ofis binası ve 25 binden fazla baz istasyonunda tüketilen yıllık toplam 515 Gigawatt saat elektriğin yüzde 100'ünü yenilenebilir enerji kaynaklarından satın alarak, şebekesinin tamamında yüzde 100 yenilenebilir enerji kullanan ilk ve tek operatör oldu.

"Yeşil şebekesinin farkındalığını artıracağız"

Vodafone Grubu CEO'su Nick Read, 1 Temmuz 2021'den itibaren Vodafone'un Avrupa'daki müşterilerinin, kullandıkları bağlantının tamamen yenilenebilir kaynaklardan sağlanan elektrikle sunulduğundan emin olabileceğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Vodafone Grubu olarak 1 Temmuz itibarıyla, şebeke altyapısı dahil Avrupa'daki tüm operasyonlarımızda yüzde 100 yenilenebilir enerji kullanacağız. Eş zamanlı olarak 12 pazarda düzenleyeceğimiz tüketici kampanyasıyla yeşil şebekesinin farkındalığını da artıracağız. Bu gelişme, 2030 yılına kadar kendi küresel karbon emisyonlarımızı net sıfıra indirme hedefimize yönelik önemli bir kilometre taşını temsil ediyor.

Böylece müşterilerimizin kendi çevresel ayak izlerini azaltmalarına ve tüm pazarlarımızda kapsayıcı ve sürdürülebilir bir dijital toplum oluşturmaya devam etmelerine yardımcı oluyoruz. Vodafone Türkiye'de bu yıl yüzde 100 yenilenebilir enerji hedefine planlanan tarihten 3 yıl daha erken ulaşarak, şebekesinin tamamında yüzde 100 yenilenebilir enerji kullanan ilk ve tek operatör oldu."