Vodafone Business, 1 yılda 1,2 milyon kurumsal müşteriye çözüm sundu

Vodafone Business, 2021 yılında da müşterilerini geleceğin dijital dünyasına hazırlamaya devam etti. Vodafone Business'ın nesnelerin interneti, 5G, bulut, siber güvenlik ve dijital tarım alanlarında sunduğu çözüm ve servislerden son 1 yılda 1,2 milyon kurumsal müşteri yararlandı.

İşletmelerin öncelikle iş süreçlerini kesintisiz ve güvenli şekilde sürdürebilmelerini sağlayan Vodafone Business, farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin ihtiyaçlarını analiz ederek sunduğu uçtan uca çözümlerle rekabet avantajı sağlamalarına destek oluyor.

Şirketler dijital yatırımlarını 6 yıl öne çekti

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu, 2021’in hayatın normale dönmeye başladığı, işletmelerin dijitalleşmenin öneminin farkına vararak gelecek stratejilerini yeniden şekillendirdiği bir çıkış yılı olduğunu söyledi. İşletmelerin yeni normale hızla uyum sağlayabilmek için dijital yatırımlarını 6 yıl öne çektiğine dikkat çeken Kestioğlu, Vodafone olarak bu süreçte işletmelerin öne çıkan ihtiyaçlarına odaklandıklarını kaydetti.

Vodafone Business'ın finanstan perakendeye her sektörün ihtiyaçlarına uygun çözümler ürettiğine dikkat çeken Kestioğlu, “Müşterilerimizi geleceğin dünyasına hazırlıyoruz. 2021'de de ölçek bağımsız olarak her işletmeye uygun özelleştirilmiş projeler geliştirmeye devam ettik. Bir yandan verimlilik ve tasarruf imkanı sunarken, bir yandan da en doğru kanalları kullanarak müşteri memnuniyetinin korunmasını sağladık. Çözüm ve servislerimizden son 1 yılda 1,2 milyon kurumsal müşteri yararlandı.” diye konuştu.