Vodafone Business'tan KOBİ'ler için 12 milyon TL'lik destek

"Türkiye Teknoloji Buluşmaları" ve "Dijital Dönüşüm Hareketi" gibi oluşumlarla KOBİ'lerin dijitalleşmesine katkıda bulunan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Vodafone Business, Türkiye'nin en hızlı büyüyen ilk 100 şirketinin belirlendiği "Türkiye 100" programı için güçlerini birleştirdi.

Vodafone açıklamasına göre, TOBB öncülüğünde, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) iş birliğinde bu yıl 7'ncisi düzenlenecek programa sponsor olan Vodafone Business, program için başvuruda bulunan tüm işletmelere "Veri Odaklı SMS" çözümünü, programda ilk 100'e giren işletmelere ise "Facebook ve Instagram Reklam Hizmeti" ile birlikte "E-Ticaret Hizmet Paketi"ni ücretsiz sunacak. Vodafone Business, bu ücretsiz ürün ve hizmetlerle, "Türkiye 100" programına katılan ve programı kazanan işletmelere toplam 12 milyon TL değerinde fayda sağlamış olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Engin Aksoy, sunduğu ürün ve hizmetlerle toplumun her kesimine dokunan bir şirket olarak, toplumsal dönüşümde önemli bir role sahip olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Hedeflediğimiz toplumsal dönüşümde KOBİ'lerin de payı bulunuyor. Türkiye ekonomisinin can damarı olan KOBİ'ler, toplam işletmelerin yüzde 99,9'unu oluşturuyor. Bu işletmeleri, geleceğin dijital dünyasına hazırlamayı amaç odaklı duruşumuzun bir parçası olarak görüyoruz. KOBİ'lerin dijital pazarlama ve e-ticarete adaptasyonunu hızlandırmak için TOBB ile bir kez daha güçlerimizi birleştirdik. Sponsoru olduğumuz 'Türkiye 100' programına KOBİ'ler için sunacağımız ücretsiz destek paketleriyle katkıda bulunacağız. TOBB Türkiye 100 programı kapsamında katılan ve kazanan işletmelere toplamda 12 milyon TL değerinde fayda sağlamış olacağız. Bu iş birliğiyle, KOBİ'lerimizin dijitalleşmeye giden yolda teknolojik gücümüzle yanlarında olduğumuzu göstermek istiyoruz. KOBİ'lerimiz kazanırsa, tüm Türkiye kazanır. Vodafone Business çatısı altında, KOBİ'lerin büyümesine dijital çözümlerimizle destek olmaya devam edeceğiz."

Tüm esnaf ve KOBİ'lere ücretsiz dijital danışmanlık

Vodafone Business, esnaf ve KOBİ'ler için bir destek paketi de hazırladı. Buna göre, Vodafone müşterisi olsun ya da olmasın, destek paketinden yararlanmak isteyen tüm esnaf ve KOBİ'lere 3 ay süreyle ücretsiz dijital pazarlama danışmanlığı sunulacak. Bu kapsamda, esnaf ve KOBİ'lere özellikle arama motoru ve sosyal medya konularında destek verilecek. Vodafone Business'ın destek paketinden yararlanmak için "vodafone.com.tr/buyukdestek" adresinden başvuruda bulunmak gerekiyor. Vodafone Business, yeni destek paketiyle, Türkiye genelinde tüm esnaf ve KOBİ'lere ulaşmayı hedefliyor. Vodafone Bunsiness'ın sunduğu bu hizmetten 100 bin esnaf ve KOBİ'nin yararlanması durumuda, söz konusu müşterilere 36 milyon TL değerinde fayda sağlanmış olacak.

2011 yılından bu yana gerçekleştirilen "Türkiye 100" programına başvuran şirketlerin 2017-2019 dönemi satış gelirleri, büyüme hızına göre değerlendirilecek ve satış gelirlerini en yüksek oranda artıran ilk 100 şirket belirlenecek. Bu şirketlerin kamuoyuna açıklanmasıyla birlikte, büyümelerini devam ettirmeleri için gerekli unsurlardan biri olan görünürlük, TOBB öncülüğünde gerçekleştirilen programlarla sağlanacak. Bu sayede, söz konusu şirketlerin yeni ortaklara, müşterilere ve tedarikçilere erişimi kolaylaşacak. ​​​​​​​