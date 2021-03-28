Vodafone CEO'su Aksoy: Fiber altyapının yüzde 50 artması 44 milyar dolar gelir sağlar

DÜNYA dijital platformlarında canlı yayınlanan Patronlar Anlatıyor’un bu haftaki konuğu Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy oldu. Aksoy, programda fiber altyapının önemine dikkat çekerek, fiber altyapının yüzde 50 artmasının 44 milyar dolar gelir sağlayacağını hesapladıklarını söyledi.

Türkiye’nin fiber altyapıda dünyada ilk 100’e giremediğini kaydeden Aksoy, fiber altyapısına erişimin düzenlenmesi ve yatırımların önünün açılması gerektiğini vurguladı. Fiber altyapının yüzde 10 artmasının, GSMH’yi yüzde 1 artırdığı bilgisini veren Engin Aksoy, şöyle konuştu: “Geniş bant iletişim büyümeleri sadece bireylerin haberleşme ihtiyaçlarını karşılamıyor. Tüm sektörlerin verimliliğini artırıyor ekonomik büyümenin lokomotifi durumunda. Türkiye’nin fiber altyapısı yarısı kadar artsa, 2023 yılında 44 milyar dolar ilave gelir olacağını düşünüyoruz. Fakat maalesef fiber altyapıya baktığımız dünyada ilk 100’e giremiyoruz. Bunu geliştirmek için izin alamıyoruz. Bu sebeple yerleşik operatörün altyapısına uygun şartlarda erişim sağlamamız gerekiyor. Bu noktada mevcut fiber altyapısına erişimin düzenlenmesi veya yatırımların önünün açılması lazım.”

5G teknoloji için fiber altyapının kaçınılmaz olduğunu söyleyen Aksoy, “Bu nedenle kamu yatırımlarının da artması gerekiyor. Burada bir niyet olduğunu görüyoruz, umarım kısa zamanda gerçekleşir” ifadelerini kullandı.

“5G, 740 milyar dolar ilave değer yaratacak”

5G teknolojisinin mevcut hizmetleri ileriye götüreceğini söyleyen Aksoy, “5G teknolojisinin sunduğu en önemli değişim; düşük gecikme süreleri, güvenilirlik ve yüksek hızlarla mevcut bağlantı hizmetlerinin ileri seviyeye taşınması. Bu durum otomasyona çok büyük katkı sağlayacak. Araştırmalara göre global üretim sektöründe 2030 yılına kadar sağlayacağı ekstra değer; 740 milyar dolar.

“2025 hedefimiz için iki yol belirledik”

Vodafone’un Türkiye’nin en büyük doğrudan yatırımcılarından biri olduğunu vurgulayan Aksoy, “Bugüne kadar yaptığımız yatırım 25 milyar TL’yi aştı. Geçtiğimiz yıl 2 milyar TL daha yatırım yaptık. Bizim 2025 yılı için bir hedefimiz var; Türkiye’nin en hızlı büyüyen dijital servisler şirketi olmak. Bunun için iki yol belirleyeceğiz. Bunlardan birincisi ‘kendimizi dönüştürmek’, ikincisi ise ‘toplumun dönüşümüne katkıda bulunmak’. 2025 yılına kadar bunları başarmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

"Alışveriş uygulamamızı ihraç ediyoruz"

Vodafone’nun Türkiye’yi büyük fırsatlar sunan ve yüksek potansiyele sahip bir pazar olarak gördüğünü belirten Aksoy, “Çünkü nüfusumuz genç, teknolojiye meraklı ve internet kullanımı oldukça yüksek. Bugün BTK verilerine bakacak olursak 81 milyon geniş bant aralığı var. Bunun yanında aylık ortalama 575 dakika görüşmeyle Avrupa’da en çok mobil görüşme yapışan ülke Türkiye. Bütün bu veriler pozitif bir görünüm oluşturuyor. Böylece Türkiye yatırım yapılması gereken cazip bir coğrafya haline geliyor. Vodafone da Türkiye’ye uzun vadeli bir yatırım olarak bakıyor. İnternet üzerinden sağladığımız servisleri ihraç etmek gibi bir amacımız var. Buna bir örnek verebilirim; kullanıcılarımız telefon uygulamamız üzerinden süpermarket alışverişlerini yapabiliyorlar. Bu hem Türkiye’de hem Vodafone’da bir ilk, bunu ihraç etmeye başladık” dedi.

“Pandemide internet kullanımımız yüzde 60 arttı”

Türkiye’nin en geniş 4G kapsamasını sağladıklarını belirten Aksoy, “Koronavirüs sürecinde yaptığımız işin hem ekonomi hem toplum için ne kadar önemli olduğunu görmüş olduk. Bu bizi teşvik etti. Sabit internet kullanımında yüzde 60’a yakın bir artış yaşandı. Müşterilerimizin taleplerine yanıt verebilmek için kapasite artırımları yaptık” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin Avrupa’da telefonla en çok konuşan ülke olduğunu belirten Aksoy, 2025 yılına kadar Türkiye’nin en hızlı büyüyen dijital servisi şirketi olmayı hedeflediklerini söyledi.

“Şebeke atıklarının tamamını yeniden kullanacağız”

Türkiye’de üç başlıktan oluşan bir yol haritası oluşturduklarını belirten Aksoy, sürdürülebilirlik ve çevre konusuna da önem verdiklerinin altını çizdi. Aksoy konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Vodafone tüm dünyada kendisini amaç odaklı bir şirket olarak gösterdi. 2025 yılına kadar 1 milyar insanın hayatına dokunmak ve operasyonlarımızdan kaynaklı çevresel etkilerin yarıya indireceğini taahhüt etti. Biz Türkiye’de kendimize üç başlıktan oluşan bir yol haritası oluşturduk. Bunlar; kapsayıcılık, dijital toplum ve çevre… Sürdürülebilirliği işimizin ayrılmaz bir parçası haline getirdik. Bizim çatımız altında Vodafone Vakfı var. Pek çok sosyal yatırımla, yenilenebilir enerji yatırımlarıyla sürdürülebilirlik hedefi gözetiyoruz. Yenilenebilir enerji yatırımlarımıza önümüzdeki 2 yılda devam edeceğiz. 2025 yılına kadar sera gazı emisyonlarımızı yüzde 50 azaltacağız ve şebeke atıklarının tamamını yeniden kullanacağız” ifadelerini kullandı.

“Vodafone Pay hızla büyüyecek”

Türkiye’de mobil ödeme konusunda yatırım yapmaya başladıklarını kaydeden Aksoy, “Bu konuda “e-Para” adında bir şirket kurduk. Orada “Vodafone Pay” adında bir uygulamamız da var. Bugün 12 yaşın üzerindeki herkes bu uygulamayı kullanabiliyor. Banka müşterisi veya Vodafone müşterisi olmasanız bile 7/24 para transfer işlemlerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Önümüzdeki dönemde bunu büyüteceğiz” diye konuştu.

“KOBİ’lerden 24 bin başvuru geldi”

Türkiye ekonomisinin yüzde 99’unu KOBİ’lerin oluşturduğunu anımsatan Engin Aksoy, “Biz bu insanlara, bizim kullanıcımız olmasa da sosyal medyayı nasıl kullanacaklarını, web sitesinin nasıl kurulabileceğini ücretsiz olarak öğretiyoruz. 2-3 hafta önce duyurduk bunu ve 24 bin başvuru geldi şu ana kadar. Bunun çok artacağını düşünüyoruz” dedi.