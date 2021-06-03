Vodafone, FGS’nin yüzde 50’sini satın aldı

İletişim hizmetlerinin yanı sıra dijital servislerde de büyümeyi hedefleyen Vodafone, geleneksel Sabit Ses Santrali (PBX) altyapısını buluta taşıyan yerli teknoloji ve yazılım şirketi FGS’nin yüzde 50’sini satın aldı.

Anlaşmaya göre, FGS’nin marka adı ve organizasyon yapısı aynı kalırken, FGS yönetim kuruluna Vodafone Türkiye’den 2 isim katılacak. FGS, Türkiye’deki tüm sektörlere hizmet veren bir firma olmaya devam edecek. Yüzde 100 Türk şirketi olan FGS’nin ürün ve hizmetleri, Vodafone Türkiye’nin mükemmeliyet merkezi olma hedefi doğrultusunda diğer ülkelere de ihraç edilecek.

Sabit ses pazarındaki payını artırmayı hedefliyor

Konuya ilişkin bilgi veren Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, Vodafone olarak 2025 yılına kadar Türkiye’nin en hızlı büyüyen dijital servisler şirketi olmayı hedeflediklerini söyledi.

Bu hedefe ulaşmak için izledikleri yollardan birinin yeni nesil bağlantı ve dijital servisler şirketine dönüşmeyi kapsadığını anlatan Aksoy, FGS ortaklığının bu konuda attıkları önemli adımlardan biri olduğunu vurguladı. Bu işbirliğiyle, sabit ses pazarındaki paylarını artırmayı hedeflediklerini kaydeden Aksoy, “Vodafone ve FGS Ar-Ge ekipleri yenilikçi ürünler geliştirme konusunda da işbirliği yapacak. FGS, Türkiye’deki tüm sektörlere hizmet veren bir firma olmaya devam edecek. FGS ortaklığımız, ülkemizde yerli ürün ekosisteminin gelişmesi konusundaki önceliğimizi de destekliyor. Türkiye’de yerlilik oranı daha yüksek bir haberleşme sektörü yaratılmasına yönelik adımları destekliyoruz. Yerli ekosistemimize dahil olan firmaları uzun vadede Vodafone’un global gücünden ve deneyiminden yararlandırmak istiyoruz. Bu kapsamda, FGS’nin ürün ve hizmetlerini de mükemmeliyet merkezi olma hedefimiz doğrultusunda yurtdışına ihraç etmek istiyoruz. Vodafone olarak, dijital servislerde büyümeye devam edeceğiz.” dedi.

“Dünya markaları arasında yer alma inancımız arttı”

FGS CEO’su Nihat Yılmaz ise, Vodafone ile kurdukları ortaklığın daha büyük hedeflere odaklanmaları için tüm ekiplerine motivasyon kaynağı olduğunu söyledi.

Kısa vadeli hedefleri arasında ses, video, mesajlaşma, e-mail ve sosyal medya gibi haberleşme kanallarının tek bir platform üzerinde birleştirilmesi ve Türkiye’deki tüm operatörlerde yaygın olarak kullanılması olduğunu anlatan Yılmaz, “Orta vadede ise ülkemizde geliştirdiğimiz yazılımların Vodafone ile birlikte yurt dışına ihraç edilmesi ve yaygınlaştırılması ana hedeflerimizdendir. Vodafone ortaklığının bizlere verdiği güç ve avantajlar ile ülkemizde geliştirdiğimiz yazılımların, kendi alanlarında dünya markaları arasında yer alacağına inancımız arttı.” ifadelerini kullandı.