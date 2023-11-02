Vodafone FLEX 50 bin eski cihazı geri dönüşüme kazandırdı

Mehtap HALICI

Türkiye’nin dijitalleşmesine öncülük etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone’un, yeni nesil perakende anlayışı doğrultusunda hayata geçirdiği Vodafone FLEX bir yılı geride bıraktı. ‘Seç Seç Al’ mottosuyla duyurulan Vodafone FLEX ile müşterilere bütçe dostu fırsatlar, indirim avantajları ve çeşitli ödeme kolaylıkları sunuluyor.

Toplam 10’u aşkın kategoride binden fazla ürünün yer aldığı Vodafone FLEX ile son 1 yılda yaklaşık 3 milyon teknolojik ürün ve satış sonrası hizmet paketi müşterilerle buluşturulurken, yeşil bir gezegen yaratma hedefiyle 50 bin eski cihaz geri dönüşüme kazandırıldı.

Vodafone FLEX’in birinci yılının değerlendirildiği toplantıda konuşan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, “Biz daha fazla cihazın çekmecelerden çıkarılıp yeniden ekonomiye kazandırılmasını istiyoruz. Çünkü bu cihazlar yeniden dönüştürülerek daha yeşil bir gezegen oluşmasına önemli katkı sağlıyor” dedi.

Yeni nesil perakende dönüşümü

Mağazalarda başlattıkları yeni nesil perakende dönüşümünün önemli bir ayağını oluşturan Vodafone FLEX’in, müşterilerinin ihtiyaç ve talepleri için geniş ve çeşitli ürün portföyü sunan bir son teknoloji dünyası olduğuna değinen Şahin, “Vodafone FLEX ‘ürünü seç, ödemeni seç ve kolayca al’ ilkesine dayanıyor.

Buna göre, müşterilerimizin ihtiyaç duyabilecekleri çeşitli teknolojik ürünleri portföyümüzde bulunduruyoruz. Müşterilerimiz, 12 aya varan ödeme kolaylığı ve kredi kartsız alışveriş dahil çeşitli ve esnek ödeme avantajlarından yararlanabiliyor. Dilerlerse, eski telefonlarını getirip yeni telefonlarını indirimli alabiliyorlar” ifadelerini kullandı.

Şahin, Vodafone FLEX ile son 1 yılda farklı markalardan yaklaşık 3 milyon teknolojik ürün ve satış sonrası hizmet paketini müşterilere buluşturduklarını söyleyerek, “Vodafone FLEX’i geliştirmeye ve gerek perakende gerekse online kanalımızda alışılagelmişin dışında işlere imza atmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Satışların yüzde 80’i mağazalarda gerçekleşti

Vodafone FLEX müşterilerinin 2 bin 500 noktada aktif satış yapan Vodafone mağazalarından istediği ürünü yerinde inceleyip kendisine uygun ödeme imkânıyla satın alabildiğini ifade eden Şahin, “Son 1 yılda yapılan satışların yaklaşık yüzde 80’i Vodafone mağazalarında gerçekleşti.

Mağazaya gelen müşteriler, Vodafone’un iş ortaklarına özel kurulan alanlarda teknolojik ürünleri deneyimleyip, kendilerine en uygun ürünü tercih edebilme imkânına sahip oldu. Bu yıl bir yeniliğe daha imza atan Vodafone, mağazalarına akıllı saat masaları kurarak, müşterilerin diledikleri markadan kendilerine en uygun akıllı saati tercih etmelerine olanak sağladı” dedi.

Vodafone FLEX dünyası, 1000’den fazla çeşidi kapsayan geniş ürün yelpazesiyle her yaşam tarzına uygun ürünleri portföyünde bulundurduğuna işaret eden Şahin, “Vodafone FLEX’te son 1 yılda 500 bin müşteri kulaklık, 300 bin müşteri taşınabilir şarj cihazları ve 200 bin müşteri akıllı saat kategorilerinden çeşitli teknolojik ürünlerle buluştu.

Vodafone FLEX dünyası, müşterilerine en son teknolojilerle buluşma fırsatı vererek, onlar için yalnızca bir iletişim sağlayıcısı değil, aynı zamanda tüm teknolojik ihtiyaçlarını karşılayan bir iş ortağı olma vizyonunu taşıyor” ifadelerini kullandı.

Vodafone FLEX dünyasının önemli bir parçasını oluşturan satış sonrası hizmetler kapsamında müşterilere akıllı telefonlara yönelik Ekran Kurtaran Paket, Bronze Paket, Silver Paket ve Gold Paket olmak üzere 4 ayrı paket sunulduğunu belirten Şahin, son 1 yılda 300 bini aşkın müşteri, satış sonrası hizmet paketleriyle buluştuğunu söyledi.