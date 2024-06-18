Vodafone FLEX'ten yılın en uzun gününe özel kampanya

Toplam 10'u aşkın kategoride 1.000'den fazla ürünün yer aldığı Vodafone FLEX'te 21 Haziran en uzun güne özel fırsatlar sunuluyor. Kampanyada, müşteriler, telefondan tablete, akıllı saatten kulaklığa, birçok kategoride özel indirimlerden yararlanabiliyor.

Kampanyada, belirli ürünler için 12 ayda ödeme avantajı sunulurken, seçilen ürünler Vodafone mağazalarından, Vodafone Yanımda uygulamasından ya da Vodafone Yanımda içinde bulunan akıllı asistan TOBi üzerinden satın alınabiliyor.

İndirimler sadece 21 Haziran'da geçerli

Vodafone FLEX 21 Haziran kampanyasında, indirimler 1 gün geçerli olacak. Kampanya kapsamında, Realme 12 Lite 6-128GB akıllı telefon 4 bin 908 TL indirimle ve peşin fiyatına 12 ayda ödeme avantajıyla sunulacak. Buna göre, ürünü 916 TL aylık ödemeyle satın almak mümkün olacak.

Apple Airpods kulaklık 2 bin 820 TL indirimle ve 369 TL aylık ödemeyle, Samsung Galaxy Watch 6 Classic 43 mm akıllı saat 4 bin 548 TL indirimle ve 569 TL aylık ödemeyle, Samsung Galaxy Watch 6 Classic 47 mm akıllı saat ise 5 bin 88 TL indirimle ve 639 TL aylık ödemeyle satın alınabilecek. Tüm ürünler için 12 ayda ödeme avantajı sunuluyor.