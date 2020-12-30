Vodafone Freezone, 10 yılda 240 milyon liraya yakın yatırım yaptı

Vodafone, dençlere yönelik çalışmalarını 10 yıldır Vodafone FreeZone markasıyla sürdürüyor. Vodafone'un açıklamasına göre, şirket, 2020'de de FreeZone markasıyla oyun, müzik ve sosyal medya alanlarına yatırım yapmaya devam etti. FreeZone platformuyla 10 yılda gençliğe yaptığı yatırım tutarı 240 milyon liraya yaklaşan Vodafone, platformun sunduğu avantajlarla gençlerin bütçesine 98 milyon TL katkı sağladı.

Bu süreçte sadece müziğe yapılan yatırım tutarı ise 120 milyon lirayı aştı. Vodafone FreeZone, 2020'de Facebook, Twitter, Instagram ve YouTube hesaplarından yaptığı iletişimlerle 21 milyonun üzerinde kişiye ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye Pazarlama Direktörü Uğur Sennaroğlu, gençlere yönelik çalışmalarını 10 yıldır Vodafone FreeZone markasıyla sürdürdüklerini bildirdi. Sennaroğlu, "Gençlerin en büyük tutkuları arasında yer alan oyun, müzik ve sosyal medya alanlarına yatırım yapmayı sürdürüyoruz. Gençlerin dünyasında genç gibi görünen değil, kendisi genç olan bir marka olarak yer almaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

FreeZone Stüdyo'ya 20 milyon lirayı aşkın yatırım

Vodafone, müziğin dijitalleşmesi hedefiyle 3 yıl önce kurduğu Vodafone FreeZone Stüdyo için 20 milyon lirayı aşkın yatırım yaptı. Dünyada bir stadyum içinde açılmış ilk dijital müzik stüdyosu olan Vodafone FreeZone Stüdyo'da bugüne kadar 7 online konser düzenlendi ve 2,2 milyon tekil izleyiciye ulaşıldı. Aynı zamanda hem bir dijital konser sahnesi, hem de bir dijital içerik fabrikası olan Vodafone FreeZone Stüdyo'da bugüne kadar 540 grup toplam 2 bin 160 saat prova yaptı ve kayıt aldı.

Stüdyoda düzenlenen online konser ve diğer etkinlikler ile Vodafone FreeZone YouTube kanalına bugüne kadar 350’yi aşkın müzik içeriği yüklenirken, kanalın takipçi sayısı 185 binin üzerine çıktı.

2020'de üçüncüsü düzenlenen Vodafone FreeZone Online Müzik Yarışması'na 11 bini aşkın başvuru alındı. Antalya'dan Gülşah Kömür'ün kazandığı yarışmanın büyük finali 4,4 milyonun üzerinde izlenmeye ulaştı.

Online canlı stadyum konseri

Vodafone FreeZone, 2020'de salgından korunmak için evinde kalan gençlere müzikle moral ve motivasyon sağlamak amacıyla "Napiim Evdeyim" konseptli online konserler düzenledi.

En sevilen müzik türlerinin bir araya getirildiği konserlere Patron (Ege Erkurt), Chaby Han, Evrencan Gündüz ve Elif Çağlar konuk oldu. Instagram hesabından canlı yayınlanan konserler tüm Türkiye'den 61 bin tekil izleyiciye ulaştı. Vodafone FreeZone bu yıl ilk kez online canlı stadyum konseri de gerçekleştirdi. Vodafone Park'ta düzenlenen ve Edis'in sahne aldığı konser 5,7 milyon görüntülenmeyle rekor kırdı.

Öte yandan oyun ve espordaki gelişime desteklerini sürdüren Vodafone FreeZone, 2020'de Zula'nın geliştiricisi InGame Group ile stratejik bir ortaklığa imza attı. Türkiye'nin ilk oyun tarifesini sunan FreeZone'un internetinden yemeyen oyun uygulamalarını içeren oyun ürünlerinden 1 milyondan fazla genç yararlandı.

Ortaklık kapsamında düzenlenen ve 128 takımın yarıştığı Zula PC Turnuvası'nın yarı final ve final yayınları YouTube'da toplam 35 bin izlenmeye ulaştı. Espor pazarına bugüne kadar 15 milyon liralık yatırım yapan Vodafone, bu süreçte 14 milyon gencin hayatına dokundu.

Gençler için GB üstüne GB veren tarifeler sunan Vodafone FreeZone, bu tarifelerde Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Spotify ve YouTube Music için ekstra GB verdi. Görüntülü ve sesli konuşmalar dahil sınırsız WhatsApp, sınırsız Twitch ve sınırsız mobil oyunlar sunan Vodafone FreeZone'nun bu tekliflerden 400 binin üzerinde genç yararlandı.