Vodafone Freezone’un gençlere yatırımı 250 milyon TL'ye yaklaştı

Vodafone, FreeZone markasıyla 2021 yılının ilk yarısında da oyun, müzik ve sosyal medya alanlarına yatırım yapmaya devam etti.

11’inci yılını kutlayan Vodafone FreeZone, bu süreçte 250 milyon TL’ye yakın yatırım yaparken, sunulan avantajlarla gençlerin bütçesine 99 milyon TL katkı sağladı. Bu süreçte sadece müziğe 120 milyon TL yatırım yapıldı.

Diğer yandan, espor pazarına bugüne kadar 28 milyon TL’lik yatırım yapan Vodafone FreeZone, bu süreçte 14 milyon gence ulaştı.

Vodafone FreeZone’un espor yatırımları bu yıl sonu itibarıyla 31 milyon TL’ye ulaşması bekleniyor. Vodafone FreeZone; Facebook, Twitter, Instagram ve YouTube hesaplarından yaptığı iletişimlerle ise 18 milyonun üzerinde kişiye ulaştı.

FreeZone Stüdyo’ya 20 milyon TL’yi aşkın yatırım

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Vodafone, müziğin dijitalleşmesi hedefiyle 4 yıl önce kurduğu Vodafone FreeZone Stüdyo için 20 milyon TL’yi aşkın yatırım yaptı. Bugüne kadar 7 online konserin düzenlendiği Vodafone FreeZone Stüdyo’da 2,2 milyon tekil izleyiciye ulaşıldı. Aynı zamanda hem bir dijital konser sahnesi, hem de bir dijital içerik fabrikası olan Vodafone FreeZone Stüdyo’da bugüne kadar 540 grup toplam 2 bin 160 saat prova yaptı ve kayıt aldı. Stüdyoda düzenlenen online konser ve diğer etkinlikler ile Vodafone FreeZone YouTube kanalına bugüne kadar 350’yi aşkın müzik içeriği yüklenirken, kanalın takipçi sayısı 195 binin üzerine çıktı.

“Oyun, müzik ve sosyal medyaya yatırım yapmayı sürdürüyoruz”

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, Vodafone olarak, gençlere yönelik çalışmalarını 11 yıldır Vodafone FreeZone markasıyla sürdürdüklerini aktardı.

Bu süreçte gençlere yönelik toplam yatırımlarını 250 milyon TL'ye yaklaştığını bildiren Şahin, “Sunduğumuz avantajlarla gençlerin bütçelerine 99 milyon TL katkı sağladık. Sadece müzik yatırımlarımızın tutarı 120 milyon TL’yi aştı. Espor pazarına yaptığımız yatırım ise 28 milyon TL’yi buldu. Gençlerin en büyük tutkuları arasında yer alan oyun, müzik ve sosyal medya alanlarına yatırım yapmayı sürdürüyoruz. Gençlerin dünyasında genç gibi görünen değil, kendisi genç olan bir marka olarak yer almaya devam edeceğiz.” diye konuştu.