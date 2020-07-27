Vodafone, Game Stars ile 2 milyon oyuncuya ulaşacak

27 Temmuz 2020

Vodafone FreeZone markasıyla oyun ve espor alanında önemli ortaklıklara imza atan Vodafone, şimdi de Atölye Games işbirliğiyle hayata geçirdiği yeni “Game Stars” markasıyla mobil oyun alanında büyümeye hazırlanıyor.

Vodafone, hayata geçirdiği ilk oyun olan Tavla Stars mobil tavla oyununun ardından Nisan 2021’e kadar 3 oyunu daha “Game Stars” bünyesine katarak toplam 4 oyunla 1 yılda yaklaşık 2 milyon oyuncuyu ekosisteminde bulundurmayı hedefliyor.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, bir teknoloji iletişimi şirketi olarak her geçen gün büyüyen oyun pazarıyla yakından ilgilendiklerini söyledi. Oyun dünyasındaki varlıklarını her geçen gün artırdıklarına dikkat çeken Aksoy, oyun pazarının son dönemdeki güçlenen grafiklerinin kendilerini daha kapsamlı yatırımlar yapmaya yönelttiğini aktardı.

Esporun yanı sıra mobil oyun oynayan, bilgisayar oyunu oynayan, oyunlarla ilgili eğlenceli veya profesyonel turnuvalardan içerikleri izlemeyi sevenler de dahil olmak üzere daha geniş bir kitleye ulaşmayı hedeflediklerini belirten Aksoy, şunları kaydetti:

"Bu hedefle, Atölye Games işbirliğiyle ‘Game Stars’ adı altında yeni bir şemsiye marka yarattık. ‘Game Stars’ markasıyla, en sevilen mobil oyunları müşterilerimizle buluşturmaya hazırlanıyoruz. Yazılım ve strateji ekiplerimizin de desteğiyle pazardaki en hızlı ve mükemmel müşteri deneyimini sunan, en sevilen mobil oyunları kullanıcılarla buluşturmayı hedefliyoruz. ‘Game Stars’ çatısı altında destek verdiğimiz ilk oyun Tavla Stars oldu. Amacımız, Nisan 2021’e kadar 3 oyunu daha ‘Game Stars’ bünyesine katarak toplam 4 oyunla 1 yılda yaklaşık 2 milyon oyuncuyu ekosistemimizde bulundurmak. ‘Game Stars’ çatısı altında sunduğumuz oyunların pazarın en sevilen, en çok kullanılan ve ilk akla gelen oyunları olmasını istiyoruz ve bu oyunları tüm dünyada Vodafone’un kanallarını da kullanarak hızla büyütmeyi hedefliyoruz.”