Vodafone, global kariyer fırsatlarıyla fark yaratıyor

Vodafone, sunduğu global kariyer fırsatlarıyla da çalışanlarının gelişimine destek olmayı sürdürüyor. Vodafone Türkiye; finans, pazarlama, teknoloji, insan kaynakları başta olmak üzere her fonksiyon ve seviyeden bugüne kadar 170’den fazla çalışanını İngiltere, Almanya, İtalya, Portekiz, İspanya, Yunanistan dahil 21 ülkeye göndererek önemli bir başarıya imza attı.

Kariyerine yurtdışında devam etmeyi tercih eden çalışanlarını global elçi olarak konumlandıran şirket, belli süreyle yurtdışında deneyim kazanmak isteyen çalışanlarına yönelik Grow Experience programı, üniversite öğrencilerine yönelik gelişim programı Vodafone Campus Labs ve günlük iş akışında farklı ülkelerden kişilerle bir ekip halinde çalışma imkânı sağlayan organizasyon yapısı ile çalışanlarına yurtdışı deneyimi kazanma konusunda önemli fırsatlar sunuyor.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Nazlı Tlabar Güler, şunları söyledi:

“Vodafone’da takım arkadaşlarımızın global deneyim kazanmasına önem veriyoruz. Bu yönde hayata geçirdiğimiz programlarla bu arkadaşlarımızın yurtdışında kariyer yapmasına destek oluyoruz. Özellikle Türkiye’den yurtdışına giden takım arkadaşlarımızın ülkemize ve şirketimize sağladığı en büyük avantaj temsiliyet oluyor. Bu arkadaşlarımız, temsil ettiği kültür ve gösterdiği örnek davranışlar sayesinde gerek ülkemizin gerek şirketimizin daha fazla cazibe merkezi olmasını sağlıyor. Diğer yandan, bu global fırsatlar sayesinde Vodafone Türkiye olarak yetenek kazanımı anlamında avantajlı bir konumda oluyoruz. Son olarak, bu global yetenek hareketleri, ülkeler arasındaki işbirliklerini kuvvetlendirip iyi örneklerin karşılıklı olarak paylaşılmasına büyük ölçüde destek sağlıyor.”

Proje bazlı çalışma imkânı

Vodafone’un Grow Experience programı, International Development Program (IDP) ve Grow Projects olmak üzere iki bölümden oluşuyor. Bu program, Vodafone çalışanlarına Avrupa Bölgesi’nde farklı pazar ve iş alanlarında belli süreyle proje bazlı çalışma imkânı sunuyor. Deneyimleyerek öğrenme, farklı bakış açıları kazanma ve ilişki geliştirme konularında önemli avantajlar sağlıyor.

Intranet sayfasından başvuru

Vodafone Türkiye’den yurtdışına gönderilecek global elçilerin belirlenmesinde teknik yeterliliklerinin yanı sıra Vodafone’un global kültürünü yansıtan ve Vodafone Ruhu’na uygun davranışlar sergileyen kişiler olması da önemli rol oynuyor. Her hafta lokal ve global iş fırsatları şirketin intranet sayfasında yayınlanıyor ve çalışanlar bu rollerden kendilerine uygun olduğunu düşündüklerine başvurularını gerçekleştiriyor. Ayrıca, uzaktan çalışma sayesinde özellikle teknoloji fonksiyonundaki çalışanlar Türkiye’den yurtdışı için çalışma fırsatı veya global bir projede çalışma fırsatı yakalayabiliyor.

Öğrencilere gelişim fırsatı

İspanya’da başlayan ve uzun zamandır devam eden, bu yıl Türkiye, Yunanistan ve Romanya’nın da dahil olacağı Vodafone Campus Labs, üniversite öğrencilerine yönelik 12 haftalık bir gelişim programını kapsıyor. Öğrenciler, kendi takımlarını belirleyip başvuruyor ve süreç boyunca pek çok farklı disiplinde eğitim alıyor. Mentorlarıyla birlikte çalışarak geliştirdikleri fikirleri global jüriye sunma imkânı bulan öğrenciler, Vodafone Türkiye’de farklı istihdam fırsatları elde etme şansını da yakalıyor. Türkiye’de ilk defa bu yıl başlayacak olan programa Ekim itibarıyla başvurular alınmaya başladı.

Farklı ülkelerden insanlarla çalışma fırsatı

Vodafone Türkiye’de tüm çalışanlara farklı ülkelerden kişilerle ekipler halinde çalışma imkânı sunuluyor. Bu ekipler, hedef ve iş önceliklerini gruptaki yöneticilerden alıyor ve işlerini buna göre planlıyor. Teknoloji’den Finans Operasyonları’na, Satınalma’dan İç Denetim’e kadar pek çok ekip bu düzende çalışıyor. Bu sayede hem bilgi paylaşımı ve öğrenme artıyor, hem de pek çok farklı kültürle çalışma imkânı sağlanıyor. Günlük akışlarında farklı ülkelerden insanlarla bir araya gelen bu ekiplerin iş çıktıları hem Türkiye’ye hem de farklı ülkelere hizmet ediyor. Vodafone Türkiye çalışanı olarak hayatlarına devam etseler de tamamen global bir deneyimin parçası oluyorlar.