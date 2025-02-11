Vodafone Grubu'ndan üst düzey görev değişikliği açıklaması

Vodafone Grubu Dünya İcra Kurulu Üyesi ve Yatırımlar Üst Yöneticisi (CEO) Serpil Timuray, 15 yılı aşkın süredir görev yaptığı Şirket'ten haziran sonunda ayrılacağını açıkladı.

Söz konusu gelişmeye dair görüşleerini paylaşan Şirket CEO'su Margherita Della Valle, "2014'te Vodafone Grubu Dünya İcra Kuruluna atanan Timuray, Avrupa Bölge CEO'luğu, Global Ticari Operasyonlar ve Strateji Başkanlığı, Afrika, Orta Doğu, Asya, Pasifik Bölge CEO'luğu gibi önemli roller üstlenerek, Vodafone'a çok değerli katkılarda bulundu. Son olarak, şirketimizin büyümesini sağlayacak yeni bir iş kolu olarak, Vodafone Yatırımlar'ı kurdu. Böylelikle, grubumuzun geleceği için heyecan verici değer yaratma fırsatlarının temelini attı. Vodafone'a olan yorulmak bilmez emekleriyle bağlılığı ve önemli katkılarından dolayı Serpil Timuray'a teşekkür ediyor, gelecekte kendisi için her şeyin en iyisini diliyorum" ifadelerini kullandı.

Geçen yıl üstlendiği Yatırımlar CEO'su görevinde, grubun geleceğine büyüme ve değer katacak yeni bir küresel iş kolu kurduğunu kaydeden Timuray, "İş hayatımda yeni bir girişim zamanı geldi. Bu sebeple, Haziran 2025 sonu itibarıyla Vodafone'dan ayrılma kararı verdim" şeklinde görüş belirtti.

Timuray, YouTube tarafından desteklenen, uluslararası düzeyde kadınların iş hayatında temsiliyetini artırmak ve işyerinde çeşitliliği teşvik etmek konusunda yaptıkları çalışmalarla örnek gösterilen kadın liderlerin sıralandığı 'HERoes: 100 Üst Düzey Kadın Yönetici 2024' listesinde 4'üncü sırada yerini almıştı.