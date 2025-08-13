Vodafone/ Hana Jalel: Yeni büyüme alanları tespit edip, çeşitliliğe yatırım yapıyoruz
Türkiye’nin ve sektörün geleceğine duydukları güvenle yatırımlarına devam ettiklerini açıklayan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hana Jalel, “Sürekli yeni büyüme alanlarını tespit ederek, faaliyetlerimizi çeşitlendirmemizi sağlayacak yatırımlar yapıyoruz” dedi. Jalel, mali yıl sonuçlarına göre, servis gelirlerinin 29,4 milyar TL, mobil abone sayılarının 25,4 milyon, faturalı abone sayısının da 20,9 milyon olduğunu söyledi.
Vodafone Türkiye olarak yatırımlarına devam ettiklerini söyleyen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hana Jalel, yeni büyüme alanları tespit ederek, faaliyetlerini çeşitlendirmelerini sağlayacak yatırımlar yaptıklarını belirterek, “Örneğin, Edgnex Data Centres by DAMAC şirketiyle, İzmir’de veri merkezi kurmak için toplam yatırımı 100 milyon dolara ulaşacak bir işbirliği yaptık. Yenilenebilir enerjide ise YEO Teknoloji ile güneş enerjisi santralleri kurmak için işbirliği yaptık.
YEO Teknoloji tarafından yaklaşık 100 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirilecek proje, Türkiye’de Yap-İşlet-Devret iş modeliyle gerçekleştirilen en büyük proje olacak” dedi. Abone sayılarına ilişkin de bilgiler veren Jalel, “Nisan-Haziran 2025 dönemini kapsayan mali yıl sonuçlarına göre, servis gelirlerimiz 29,4 milyar TL, mobil abone sayılarımız 25,4 milyon, faturalı abone sayımız 20,9 milyona yükseldi” dedi. Sektördeki gelişmeler, Vodafone Türkiye’nin hedefleri, mali yıl sonuçları ve ekonomik gelişmelere yönelik Hana Jalel, DÜNYA’nın sorularını yanıtladı.
"Mobil abone sayımız 25,4 milyona ulaştı"
Yeni mali yıl sonuçlarınızı değerlendirir misiniz? Mobil servis gelirleri? Mobil abone sayısı? Mobil data kullanımı neye ulaştı?
Vodafone olarak, Türkiye’nin ve sektörümüzün geleceğine duyduğumuz güvenle yatırımlarımıza devam ediyoruz. Nisan-Haziran 2025 arası dönemi kapsayan mali yıl sonuçlarımıza göre, servis gelirlerimiz 29,4 milyar TL olarak gerçekleşti. Mobil abone sayımız 25,4 milyon, sabit genişbant abone sayımız 1,4 milyon oldu.
Faturalı abone sayımız ise 20,9 milyona yükseldi. Vodafone Yanımda ve Online Self Servis gibi dijital kanallarımızı kullanan aylık aktif müşteri sayımız 17,9 milyon olurken, bu müşterilerimizin aylık toplam etkileşimi 352 milyonu aştı. Mali yılımızda müşterilerimizin toplam mobil data kullanımı 1.323 petabyte olarak gerçekleşti. Bu dönemde dijital servislerde de gelişmeye devam ettik. Yeni nesil mobil finans çözümümüz Vodafone Pay’in ürünlerini kullanan toplam kullanıcı sayısı 9,3 milyona ulaştı. Bine yakın farklı işlem yapabilen kişisel dijital asistanımız TOBi’nin aylık tekil kullanıcı sayısı 8 milyona yükselirken, aylık sohbet sayısı 27 milyon oldu.
"Sürekli yeni büyüme alanları tespit ediyoruz"
Türkiye’deki ekonomik dalgalanmalar ve döviz kuru hareketleri Vodafone’un finansal yönetimini nasıl etkiliyor? Risk yönetimi açısından neler yapıyorsunuz?
Makroekonomik göstergelerin hepsini takip edip, kullanıyoruz. Öngörülebilirliğin düşük olduğu bir ortamda, birden fazla referans noktasını baz alarak mümkün olan en gerçekçi tahminleri oluşturmak kritik. Bizim en önemli referansımız Orta Vadeli Plan oluyor.
Burada enflasyonu, faizi aylık takip edip Merkez Bankası beklentisiyle örtüştürerek kendi tahminlerimizi şekillendiriyoruz. Bütçe sürecimizin en önemli noktalarından biri, risk ve fırsatların belirlenmesi ve bunların yıl içinde detaylı şekilde takip edilmesi. Hassasiyet analizi, bütçe için takip ettiğimiz en önemli analizlerden biri. Uluslararası bir grubun parçası olduğumuz için oradan gelen verilerden de yararlanma imkânına sahibiz. Ayrıca güçlü bir grubun arkamızda olması, bize önemli bilgi ve tecrübe paylaşım fırsatları sağlıyor ve daha emin adımlarla ilerlememize imkan veriyor. Risk yönetimi konusunda ise proaktif olarak çok sayıda senaryo çalışması yapıyoruz.
Bu senaryoların hazır olması, belirli durumlar ortaya çıktığında hızlı bir şekilde adapte olmamızı sağlıyor. Dahası, şirketimiz için sürekli yeni büyüme alanlarını tespit ederek, faaliyetlerimizi çeşitlendirmemizi sağlayacak yatırımlar yapıyoruz. Örnek olarak, Edgnex Data Centres by DAMAC şirketi ile İzmir’de bir veri merkezi kurmak için toplam yatırım tutarı 100 milyon dolara ulaşacak bir işbirliğine imza attık. Yenilenebilir enerjide ise YEO Teknoloji ile güneş enerjisi santralleri kurmak için işbirliği yaptık. YEO Teknoloji tarafından yaklaşık 100 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirilecek proje, Türkiye’de Yap-İşlet-Devret iş modeliyle gerçekleştirilen en büyük proje olacak.
"Ekibimiz kendilerini özgürce ifade edebiliyor"
CFO olarak ekibinizi nasıl yönetiyorsunuz? Finans alanında yetenek geliştirme ve çeşitlilik konularında ne tür çalışmalar yapıyorsunuz?
Liderlik anlayışım temelde şeffaflık, güven ve empati kavramları etrafında şekilleniyor diyebilirim. Günümüzde organizasyonlarda gerek dikey, gerekse yatay sınırların belirsizleştiği yeni bir paradigma söz konusu. Ben de bir lider olarak ekip arkadaşlarımla yan yana olmaya, açık iletişim kurmaya ve karşılıklı geribildirimlerle birbirimizi sürekli beslediğimiz ve birlikte geliştiğimiz bir kültür yaratmaya gayret ediyorum. Ekibimde de farklı arka planlara ve yetenek profillerine sahip kişiler olmasını, bu kişilerin kendilerini özgürce ifade edebildikleri ve kendi özgün karakterlerini işe yansıtabildikleri bir ortam inşa etmeyi önemsiyorum. Vodafone’da iş süreçlerimizden başlayarak toplumsal ve ekonomik hayatta fırsat eşitliği sağlama hedefiyle çalışıyoruz.
Finans da dahil olmak üzere tüm departmanlarımızda herkesin eşit olanaklardan faydalanabildiği bir kurum kültürü yaratılmasına önem veriyoruz. Yaş, kültürel geçmiş, engellilik, cinsiyet, medeni durum, milliyet, siyasi inanç, ırk, dini veya cinsel yönelimden bağımsız olarak eşit fırsatlar sunarken, her çalışma arkadaşımızın ‘olduğum gibi’ diyebildiği bir ekosistem için var gücümüzle çalışıyoruz. Çalışan deneyimini iyileştirmek de ajandamızın her zaman üst sıralarında yer alıyor. Özellikle yetenek yönetimi, kariyer gelişimi ve esnek çalışma modellerine verdiğimiz önemle çalışanlarımızın uzun vadeli bir yolculuğun parçası olmalarını sağlamayı amaçlıyoruz.
Son olarak, global bir şirketin Türkiye ayağında çalışmanın sizin için artıları neler oldu?
Kariyerimin ilk yıllarından bu yana da telekomünikasyon sektörünün içindeyim. 25 yıllık kariyer yolculuğumun önemli bir kısmı Vodafone’da geçti. Burada farklı bölümlerde farklı deneyimler elde ettim. Sadece Türkiye’de değil İtalya, İspanya, Portekiz, Yunanistan, Arnavutluk, Malta gibi farklı Vodafone ülkelerinde de görev aldım. Farklı kültürler, farklı ekonomiler ve farklı çalışan geçmişleri, bana önemli bir deneyim kazandırdı. Vodafone’un dinamik, çok-kültürlü ve kapsayıcı yapısı sayesinde, belki 5 şirket değiştirerek kazanabileceğim tecrübeyi tek bir şirkette kazandığımı söyleyebilirim.
Yapay zekâyı her alanda kullanıyoruz
Yapay zekâ ve otomasyon gibi teknolojik gelişmeler finans departmanınızda nasıl bir değişim yarattı?
Öncelikle, finans alanında tekrarlanan çok sayıda operasyonel işler var. Bunlar şirkete yüksek değer sağlamamakla birlikte, gerçekleştirilmesi zorunlu işler. Biz de ekiplerimizin bunlar yerine daha katma değerli işlere odaklanabilmesi için öncelikli bu operasyonel süreçlerin RPA (robotik süreç otomasyonu) yöntemiyle otomasyonunu gerçekleştirdik. Diğer yandan, müşteri deneyiminden baz istasyonlarımızın enerji yönetimine kadar her alanda yapay zekâyı uzun zamandır kullanıyoruz. Finans da buna dahil. Finans ekiplerimiz için 18 haftalık ‘yapay zekâ farkındalık programı’nı hayata geçirdik. Programa katılan arkadaşlarımız, günlük işlerini yapay zekâ ile nasıl daha basit, verimli ve yenilikçi hale getirebileceklerini keşfettiler. Bunun dışında, yapay zekâyı iş yapış biçimimize entegre etmeye yönelik adımlar attık. Örneğin, yapay zekâ destekli finansal karar alma sistemleri geliştirerek süreçlerimizi hızlandırdık. Maliyet optimizasyonundan tahminleme analizlerine kadar pek çok alanda yapay zekâ artık ekibimizin bir parçası. Bu sayede kararlarımız daha hızlı, operasyonlarımız daha verimli hale geldi.