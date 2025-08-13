Vodafone/ Hana Jalel: Yeni büyüme alanları tespit edip, çeşitliliğe yatırım yapıyoruz

Vodafone Türkiye ola­rak yatırımlarına de­vam ettiklerini söy­leyen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardım­cısı Hana Jalel, yeni büyüme alanları tespit ederek, faali­yetlerini çeşitlendirmeleri­ni sağlayacak yatırımlar yap­tıklarını belirterek, “Örne­ğin, Edgnex Data Centres by DAMAC şirketiyle, İzmir’de veri merkezi kurmak için toplam yatırımı 100 milyon dolara ulaşacak bir işbirliği yaptık. Yenilenebilir enerji­de ise YEO Teknoloji ile gü­neş enerjisi santralleri kur­mak için işbirliği yaptık.

YEO Teknoloji tarafından yakla­şık 100 milyon dolarlık ya­tırımla hayata geçirilecek proje, Türkiye’de Yap-İş­let-Devret iş modeliyle ger­çekleştirilen en büyük proje olacak” dedi. Abone sayıla­rına ilişkin de bilgiler veren Jalel, “Nisan-Haziran 2025 dönemini kapsayan mali yıl sonuçlarına göre, servis ge­lirlerimiz 29,4 milyar TL, mobil abone sayılarımız 25,4 milyon, faturalı abone sayı­mız 20,9 milyona yükseldi” dedi. Sektördeki gelişmeler, Vodafone Türkiye’nin hedef­leri, mali yıl sonuçları ve eko­nomik gelişmelere yönelik Hana Jalel, DÜNYA’nın so­rularını yanıtladı.

"Mobil abone sayımız 25,4 milyona ulaştı"

Yeni mali yıl sonuçla­rınızı değerlendirir mi­siniz? Mobil servis gelir­leri? Mobil abone sayısı? Mobil data kullanımı ne­ye ulaştı?

Vodafone olarak, Türki­ye’nin ve sektörümüzün ge­leceğine duyduğumuz güven­le yatırımlarımıza devam edi­yoruz. Nisan-Haziran 2025 arası dönemi kapsayan mali yıl sonuçlarımıza göre, servis gelirlerimiz 29,4 milyar TL olarak gerçekleşti. Mobil abo­ne sayımız 25,4 milyon, sabit genişbant abone sayımız 1,4 milyon oldu.

Faturalı abone sayımız ise 20,9 milyona yük­seldi. Vodafone Yanımda ve Online Self Servis gibi dijital kanallarımızı kullanan ay­lık aktif müşteri sayımız 17,9 milyon olurken, bu müşteri­lerimizin aylık toplam etki­leşimi 352 milyonu aştı. Ma­li yılımızda müşterilerimizin toplam mobil data kullanımı 1.323 petabyte olarak gerçek­leşti. Bu dönemde dijital ser­vislerde de gelişmeye devam ettik. Yeni nesil mobil finans çözümümüz Vodafone Pay’in ürünlerini kullanan toplam kullanıcı sayısı 9,3 milyona ulaştı. Bine yakın farklı işlem yapabilen kişisel dijital asis­tanımız TOBi’nin aylık te­kil kullanıcı sayısı 8 milyona yükselirken, aylık sohbet sa­yısı 27 milyon oldu.

"Sürekli yeni büyüme alanları tespit ediyoruz"

Türkiye’deki ekonomik dalgalanmalar ve döviz kuru hareketleri Voda­fone’un finansal yöneti­mini nasıl etkiliyor? Risk yönetimi açısından neler yapıyorsunuz?

Makroekonomik gösterge­lerin hepsini takip edip, kul­lanıyoruz. Öngörülebilirliğin düşük olduğu bir ortamda, birden fazla referans noktası­nı baz alarak mümkün olan en gerçekçi tahminleri oluştur­mak kritik. Bizim en önem­li referansımız Orta Vadeli Plan oluyor.

Burada enflasyo­nu, faizi aylık takip edip Mer­kez Bankası beklentisiyle ör­tüştürerek kendi tahminleri­mizi şekillendiriyoruz. Bütçe sürecimizin en önemli nokta­larından biri, risk ve fırsatla­rın belirlenmesi ve bunların yıl içinde detaylı şekilde ta­kip edilmesi. Hassasiyet ana­lizi, bütçe için takip ettiğimiz en önemli analizlerden biri. Uluslararası bir grubun par­çası olduğumuz için oradan gelen verilerden de yararlan­ma imkânına sahibiz. Ayrıca güçlü bir grubun arkamızda olması, bize önemli bilgi ve tecrübe paylaşım fırsatları sağlıyor ve daha emin adım­larla ilerlememize imkan ve­riyor. Risk yönetimi konu­sunda ise proaktif olarak çok sayıda senaryo çalışması ya­pıyoruz.

Bu senaryoların ha­zır olması, belirli durumlar ortaya çıktığında hızlı bir şe­kilde adapte olmamızı sağlı­yor. Dahası, şirketimiz için sürekli yeni büyüme alanları­nı tespit ederek, faaliyetleri­mizi çeşitlendirmemizi sağ­layacak yatırımlar yapıyoruz. Örnek olarak, Edgnex Data Centres by DAMAC şirketi ile İzmir’de bir veri merkezi kur­mak için toplam yatırım tuta­rı 100 milyon dolara ulaşacak bir işbirliğine imza attık. Ye­nilenebilir enerjide ise YEO Teknoloji ile güneş enerji­si santralleri kurmak için iş­birliği yaptık. YEO Teknoloji tarafından yaklaşık 100 mil­yon dolarlık yatırımla hayata geçirilecek proje, Türkiye’de Yap-İşlet-Devret iş modeliy­le gerçekleştirilen en büyük proje olacak.

"Ekibimiz kendilerini özgürce ifade edebiliyor"

CFO olarak ekibinizi nasıl yönetiyorsunuz? Finans alanında yetenek geliştirme ve çeşitlilik konularında ne tür çalış­malar yapıyorsunuz?

Liderlik anlayışım temel­de şeffaflık, güven ve empati kavramları etrafında şekille­niyor diyebilirim. Günümüz­de organizasyonlarda gerek dikey, gerekse yatay sınırla­rın belirsizleştiği yeni bir pa­radigma söz konusu. Ben de bir lider olarak ekip arkadaş­larımla yan yana olmaya, açık iletişim kurmaya ve karşılık­lı geribildirimlerle birbiri­mizi sürekli beslediğimiz ve birlikte geliştiğimiz bir kül­tür yaratmaya gayret ediyo­rum. Ekibimde de farklı arka planlara ve yetenek profille­rine sahip kişiler olmasını, bu kişilerin kendilerini özgürce ifade edebildikleri ve kendi özgün karakterlerini işe yan­sıtabildikleri bir ortam inşa etmeyi önemsiyorum. Voda­fone’da iş süreçlerimizden başlayarak toplumsal ve eko­nomik hayatta fırsat eşitli­ği sağlama hedefiyle çalışı­yoruz.

Finans da dahil olmak üzere tüm departmanları­mızda herkesin eşit olanak­lardan faydalanabildiği bir kurum kültürü yaratılmasına önem veriyoruz. Yaş, kültürel geçmiş, engellilik, cinsiyet, medeni durum, milliyet, siya­si inanç, ırk, dini veya cinsel yönelimden bağımsız olarak eşit fırsatlar sunarken, her çalışma arkadaşımızın ‘oldu­ğum gibi’ diyebildiği bir eko­sistem için var gücümüzle ça­lışıyoruz. Çalışan deneyimini iyileştirmek de ajandamızın her zaman üst sıralarında yer alıyor. Özellikle yetenek yö­netimi, kariyer gelişimi ve esnek çalışma modellerine verdiğimiz önemle çalışanla­rımızın uzun vadeli bir yolcu­luğun parçası olmalarını sağ­lamayı amaçlıyoruz.

Son olarak, global bir şirketin Türkiye ayağın­da çalışmanın sizin için artıları neler oldu?

Kariyerimin ilk yıllarından bu yana da telekomünikas­yon sektörünün içindeyim. 25 yıllık kariyer yolculuğumun önemli bir kısmı Vodafone’da geçti. Burada farklı bölümler­de farklı deneyimler elde et­tim. Sadece Türkiye’de değil İtalya, İspanya, Portekiz, Yu­nanistan, Arnavutluk, Malta gibi farklı Vodafone ülkelerin­de de görev aldım. Farklı kül­türler, farklı ekonomiler ve farklı çalışan geçmişleri, ba­na önemli bir deneyim kazan­dırdı. Vodafone’un dinamik, çok-kültürlü ve kapsayıcı ya­pısı sayesinde, belki 5 şirket değiştirerek kazanabileceğim tecrübeyi tek bir şirkette ka­zandığımı söyleyebilirim.

Yapay zekâyı her alanda kullanıyoruz

Yapay zekâ ve otomasyon gibi teknolojik gelişmeler finans departmanınızda nasıl bir değişim yarattı?

Öncelikle, finans alanında tekrarlanan çok sayıda operasyonel işler var. Bunlar şirkete yüksek değer sağlamamakla birlikte, gerçekleştirilmesi zorunlu işler. Biz de ekiplerimizin bunlar yerine daha katma değerli işlere odaklanabilmesi için öncelikli bu operasyonel süreçlerin RPA (robotik süreç otomasyonu) yöntemiyle otomasyonunu gerçekleştirdik. Diğer yandan, müşteri deneyiminden baz istasyonlarımızın enerji yönetimine kadar her alanda yapay zekâyı uzun zamandır kullanıyoruz. Finans da buna dahil. Finans ekiplerimiz için 18 haftalık ‘yapay zekâ farkındalık programı’nı hayata geçirdik. Programa katılan arkadaşlarımız, günlük işlerini yapay zekâ ile nasıl daha basit, verimli ve yenilikçi hale getirebileceklerini keşfettiler. Bunun dışında, yapay zekâyı iş yapış biçimimize entegre etmeye yönelik adımlar attık. Örneğin, yapay zekâ destekli finansal karar alma sistemleri geliştirerek süreçlerimizi hızlandırdık. Maliyet optimizasyonundan tahminleme analizlerine kadar pek çok alanda yapay zekâ artık ekibimizin bir parçası. Bu sayede kararlarımız daha hızlı, operasyonlarımız daha verimli hale geldi.