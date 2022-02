Vodafone Her Şey Yanımda, 4 ayda 50 kat büyüdü

Vodafone’un müşterilerinin online alışveriş ihtiyacını karşılamak amacıyla hayata geçirdiği Her Şey Yanımda servisi büyük ilgi görüyor. Tüm kategorilerde hizmete sunulan dijital pazaryeri Her Şey Yanımda, ilk 4 ayda 30 milyondan fazla kez ziyaret edildi. Toplam 14 kategoride 1,2 milyon ürünün sunulduğu Her Şey Yanımda’da bu süreçte yaklaşık 250 bin ürün satıldı. Platform böylelikle, lanse edildiği Ekim 2021’den bu yana 50 kat büyüdü.



Her Şey Yanımda’da sipariş verenlerin yüzde 28’ini diğer operatör kullanıcıları oluştururken, en çok sipariş alınan ilk 4 kategori ‘elektronik’, ‘cep telefonu’, ‘süpermarket’, ‘kozmetik ve kişisel bakım’ oldu. Her Şey Yanımda’da en çok sipariş alınan iller ise sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya ve Kocaeli oldu. Platformda ilk 4 ayda en çok satan ürün tüm ayların rekorunu kıran Milli Piyango çeyrek bilet yılbaşı kuponu olurken, adette ise en çok satan diğer ürünler dijital oyun kodu, cilt bakım serumu, erkek ve kadın parfümü oldu.

“Farklı ürün ve hizmetler sunmaya devam edeceğiz”

Konuya ilişkin açıklama yapan Vodafone Türkiye Pazarlama Direktörü Uğur Sennaroğlu, “Türkiye’nin en hızlı büyüyen yeni nesil bağlantı ve dijital servisler şirketi olma hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu hedefe ulaşmak için izlediğimiz yollardan biri de Vodafone Yanımda’nın e-ticaretten sigortaya, finanstan gaming’e kadar her alanda girilip işlem yapılan, kullanılan ve yaşayan bir süper uygulama olması. Müşterilerimiz, Vodafone Yanımda üzerinden erişilebilen Her Şey Yanımda servisimizle, online alışverişlerini uygun fiyatlarla, rahat, hızlı ve kolay bir şekilde yapabiliyor. Her Şey Yanımda üzerinden müşterilerimize farklı ürün ve hizmetler sunmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.