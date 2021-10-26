Vodafone, ‘Her Şey Yanımda’ ile e-ticarette hedef büyüttü

Vodafone, ‘Her Şey Yanımda’ platformunu hizmete aldı. Her Şey Yanımda'da akıllı telefon, küçük ev aletleri, elektronik, giyim, ev-yaşam, anne-çocuk, spor-outdoor, hobi, kozmetik, dijital uygulamalar ve servisler olmak üzere 10 ana kategori ve 100'den fazla alt kategoride 500 bini aşkın ürün bulunuyor.

"Her Şey Yanımda" ile ilk bir yılda aylık 50 milyonun üzerinde tıklanmaya ve 1 milyonu aşkın siparişe ulaşmayı hedefleyen Vodafone'un nihai hedefi ise e-ticaret sektöründe 3 yıl içinde en büyük 3 oyuncudan biri olmayı hedefliyor.

Türkiye'de online ticaret pazarı yüzde 76 büyüdü

Platformun tanıtım toplantısında konuşan Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy, hem yeni devreye alınan Her Şey Yanımda'ya hem de salgın sürecinde tüketici tarafında yaşanan gelişmelere ilişkin bilgi verdi.

Dijital marka olma hedefiyle çıktıkları yolculukta son 4 yılda ‘Vodafone Yanımda’ mobil uygulaması, ‘Vodafone Yanımda Fırsatlar Dünyası’ sadakat platformu ve ‘Süpermarket Yanımda’ servisi gibi önemli projelere imza attıklarını kaydeden Aksoy, şimdi de telekom sektöründe Türkiye'de ilk defa tüm kategorilerde hizmet veren online alışveriş platformu ‘Her Şey Yanımda’yı hizmete sunduklarını duyurdu.

Aksoy, Her Şey Yanımda ile müşterilerine tüm alışverişlerini dijital bir platform üzerinden uygun fiyatlarla, rahat, hızlı ve kolay bir şekilde yapma imkanı sunduklarından bahsederek, şunları kaydetti: "Vodafone Yanımda'yı süper uygulamaya dönüştürüyoruz. Telekom sektöründe bir ilke daha imza atmanın heyecanını yaşıyoruz. Vodafone olarak, 2025 yılına kadar Türkiye'nin en hızlı büyüyen yeni nesil bağlantı ve dijital servisler şirketi olmayı hedefliyoruz. Bu yolda en önemli önceliklerimizden biri de dijital bir marka olmak. Bugüne kadar 'Vodafone Yanımda' uygulamamız, ‘Vodafone Yanımda Fırsatlar Dünyası’ sadakat platformumuz ve 'Süpermarket Yanımda' servisimiz ile önemli adımlar attık. Şimdi de 'Her Şey Yanımda’ ile daha büyük ve kapsamlı bir adım atarak Türkiye'de ilk defa tüm kategorilerde hizmet veren bir dijital pazaryeri sunuyoruz. Araştırmalara göre, Türkiye'de online ticaret pazarı 2020'de yüzde 76 büyümeyle 100 milyar doların üzerinde bir ciroya erişti. Bu pazarın içindeki en büyük pasta 60 milyar TL ciroyla online pazar yerlerine ait. Bir dijital servis şirketi olarak biz de e-ticaret sektöründe güçlü bir oyuncuya dönüşmeyi ve bu sektörde 3 yıl içinde en büyük 3 oyuncudan biri olmayı hedefliyoruz."

Her Şey Yanımda platformuyla e-ticaret alanındaki iş modellerini genişleterek dijital marka algılarını güçlendirme ve dijital müşteri sayısını artırma hedefinde olduklarını aktaran Aksoy, bu platformun, aynı zamanda ‘Vodafone Yanımda’yı bir GSM uygulaması olmanın ötesine geçirerek müşterilerin tüm ihtiyaçlarına cevap verecek bir süper uygulamaya dönüştürme hedeflerinde de önemli rol oynayacağını söyledi.