Vodafone, hibrit çalışmayı kalıcı hale getirdi

Vodafone, teknoloji ve satış birimlerinde görevli saha ekipleri hariç geriye kalan 3 bin 600 çalışanı için hibrit düzeni kalıcı hale getirdi.

Çalışma düzeninin kişilerin ihtiyaçlarına göre şekillendiği yeni modelde, ekip bazında değişiklik göstermekle birlikte ortalama olarak haftanın 1-2 günü ofisten, diğer günler uzaktan çalışılıyor.

Ofislerin yüzde 50 kapasiteyle kullanıldığı hibrit düzende, çalışanlara hibrit modele uygun olarak dijital yemek kartından ulaşım ödeneğine kadar çeşitli yan haklar da sağlanıyor. Ofise gitmek isteyen çalışanlar, önceden OneApp uygulaması üzerinden masa, toplantı odası, kuaför, spor salonu ve hatta kullanacakları servis için rezervasyon yaptırıyor.

"Yeni uygulama ve değişiklikleri değerlendirmeye devam edeceğiz"

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Bülent Bayram, yeni dönemde çalışan deneyimi ve esnekliği merkezine alan, uzaktan çalışmanın verimliliği ile ofislerde çalışmanın sinerjisini harmanlayan bir model uyguladıklarını belirtti.

Çalışanların zamanlarının ne kadarını uzaktan, ne kadarını ofislerde geçireceklerini, işlerinin gereklilikleri ve kişisel tercihlerine bağlı olarak belirlemekte özgür olduklarının altını çizen Bayram, şunları kaydetti:

"Çalışanlarımızla paylaştığımız anketlerin sonuçları da deneyimi iyileştirmekle ilgili bizlere yol gösteriyor. Özellikle ofiste geçirilen günlerdeki deneyim, sosyalleşme imkanı ve yenilenen ofis düzenimizle ilgili çok olumlu dönüşler alıyoruz. Ayrıca hibrit model dinamiklerine göre şekillenen ulaşım desteği, dijital yemek kartı, ergonomi desteği gibi yan haklarımız modelin getirdiği esnekliği destekliyor ve çalışan odaklı bir deneyim sağlıyor. Yeni çalışma modelimizi deneyimleyerek öğrenme ve hep daha iyi çözümlere gitme konusunda bir fırsat olarak görüyoruz. Hibrit model hepimiz için yeni olduğundan daha fazla deneyimleyerek en doğru çözümleri bulmayı ve çalışanlarımızın sürekli geribildirimleriyle sistemi geliştirerek en iyi deneyimi sağlamayı hedefliyoruz. Hibrit modeldeki deneyimimiz arttıkça ihtiyaç ve beklentilere bağlı olarak yeni uygulama ve değişiklikleri değerlendirmeye devam edeceğiz."