Vodafone, hibrit çalışmayı kalıcı hale getiriyor

Vodafone, Mart 2020’den bu yana uygulamakta olduğu uzaktan çalışma düzenini Eylül 2021 itibarıyla hibrit çalışmaya dönüştürecek. Şirketin uygulayacağı hibrit çalışma modelinde, toplam çalışma zamanının ortalama yüzde 40’ı ofisten, yüzde 60’ı ise uzaktan olacak şekilde düzenlenecek.

Yeni dönemde, Vodafone’un Maslak, Teknokent ve bölge ofisleri, çalışanların işbirliği, inovasyon, sosyalleşme amacıyla bir araya gelecekleri buluşma noktaları olacak. Vodafone çalışanları ayrıca, İstanbul’un çeşitli lokasyonlarında bulunacak paylaşımlı ofisleri de kullanabilecek.

“Çalışan deneyimini ve esnekliği merkeze alıyoruz”

Yeni dönemde, zamandan ve mekândan bağımsız, çıktı ve iş odaklı çalışmanın yaygınlaşacağını belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Bülent Bayram, “Vodafone’da Mart 2020’den bu yana tüm merkez ofis çalışanlarımız uzaktan çalışmaya devam ediyor. Eylül 2020’de Müşteri Hizmetleri ekibimizin tamamının pandemi sonrası dönemde kalıcı olarak uzaktan çalışacağını duyurmuştuk. Şimdi de merkez ofis çalışanlarımız için benzer bir adım atarak, pandemi sonrası dönemde kalıcı olarak hibrit çalışma modeline geçiş kararı aldık. Aşı ve normalleşme takvimine bağlı olarak önümüzdeki Eylül ayında hibrit modele geçmeyi planlıyoruz. Bununla birlikte, önceliğimiz çalışanlarımızın ve ailelerinin sağlığı ve güvenliği olmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

Bayram, çalışan deneyimini ve esnekliği merkezie alan, uzaktan çalışmanın verimliliği ile ofislerde çalışmanın sinerjisini harmanlayan bir model uygulayacaklarını vurgulayarak, "Bu modelle, uzaktan çalışmanın getirdiği özgürlük ve verimliliği, ofislerde olmanın getirdiği ortak çalışma kültürü ve sosyal ortam ile entegre edeceğiz. Çalışanlarımıza hem uzaktan çalışma, hem de inovasyon, ortak akıl üretme, ekiplerarası sosyal etkileşim için ofislerimizi kullanma imkânı sunacağız.” şeklinde konuştu.

Toplantı düzeni de değişti

Vodafone’da iş ve özel hayat dengesini desteklemek üzere toplantı düzeninde de değişiklikler yapıldı. Buna göre, her çarşamba 13:00-17:00 arasında iş toplantısı yapılmayacak ve çalışanların kişisel gelişim, inovasyon ve ekip ruhuna odaklanmaları teşvik edilecek. Ayrıca, toplantı süreleri maksimum 45 dakika olarak belirlenerek toplantı aralarında minimum 15 dakika ara verilmesi sağlanacak.