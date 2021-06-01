Vodafone, İstanbul'da 4,5G kapasite değerlerini artırdı

Vodafone, 4.5G’deki geniş kapsama gücünü yeni yatırımlarla artırmaya devam ediyor. En iyi dijital müşteri deneyimini sunma hedefiyle yatırımlarının yüzde 99’unu teknolojiye ayıran Vodafone, Mart ayından bu yana gerçekleştirdiği ek yatırımlarla İstanbul’daki 4.5G kapasite değerlerini yüzde 20 oranında artırırken, İstanbul nüfusunun yüzde 99,9’unu 4.5G şebekesiyle kapsamış oldu.

Öte yandan İstanbul genelinde bayi kanalına yönelik yatırımlarını da sürdüren Vodafone, 500 yeni satış noktasını ekosistemine dahil ediyor.

"Kapsama gücümüzü artırma yatırımlarımızı sürdüreceğiz"

Konuyu değerlendiren Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, “Vodafone olarak, yeni nesil bağlantı ve dijital servisler şirketi olmayı hedefliyoruz. Müşterilerimize en iyi dijital deneyimi yaşatma hedefiyle bağlantı hızımızı ve kalitemizi artırmaya devam ediyoruz. Türkiye’nin 81 ilinde 23 bini aşkın 4.5G erişim noktasıyla en geniş 4.5G kapsaması sunan operatörüz. Baz istasyonlarımızın yüzde 96,5’ini 4.5G destekli hale getirdik. Halihazırda, Türkiye genelinde 17,8 milyonu aşkın aktif kullanıcıya 4.5G teknolojimizle hizmet veriyoruz. 4.5G altyapımızı her geçen gün daha da güçlendiriyoruz. Mart ayından bu yana yaptığımız ek yatırımlarla İstanbul ilindeki 4.5G kapasite değerlerimizi yüzde 20 oranında artırdık. Vodafone olarak, 4.5G kalitemizi ve kapsama gücümüzü artırmaya yönelik yatırımlarımızı sürdüreceğiz.” şeklinde konuştu.