Vodafone MasMovil'i satın alacak
Vodafone'un İspanyol rakibi MasMovil'i satın almak için görüşmelere başladığı duyuruldu.
İspanya'nın el Economista gazetesinin konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, Vodafone'un, MasMovil'in çoğunluk hissesini satın alan üç özel sermaye fonu ve borçları ile birlikte 6 milyar euroya satın alacağı belirtildi.
Yakın zamanda, MasMovil'in çoğunluk hissesini 3 milyar euroya satın alan özer sermaye fonları KKR, Cinven ve Providence'ın gelecek haftalarda, geriye kalan azınlık hisselerini de satın alarak şirketi borsa kotundan çıkarması bekleniyor.