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Vodafone MasMovil'i satın alacak

Vodafone'un İspanyol rakibi MasMovil'i satın almak için görüşmelere başladığı duyuruldu.

Vodafone MasMovil'i satın alacak
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İspanya'nın el Economista gazetesinin konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, Vodafone'un, MasMovil'in çoğunluk hissesini satın alan üç özel sermaye fonu ve borçları ile birlikte 6 milyar euroya satın alacağı belirtildi.

Yakın zamanda, MasMovil'in çoğunluk hissesini 3 milyar euroya satın alan özer sermaye fonları KKR, Cinven ve Providence'ın gelecek haftalarda, geriye kalan azınlık hisselerini de satın alarak şirketi borsa kotundan çıkarması bekleniyor.

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