Vodafone, mobil oyun Free Fire’ı portföyüne kattı

Vodafone, gençlik markası Vodafone FreeZone ile 6 yıl önce adım attığı espor ve oyun pazarındaki varlığını artırmaya devam ediyor. Türkiye’de aylık 1,6 milyon mobil oyuncuya ulaşan Free Fire’ı da portföyüne katan Vodafone, bu popüler oyunu sınırsız internet ve düşük ping (gecikme) süresi avantajlarıyla sunuyor. Yapılan anlaşmayla, en iyi FreeFire deneyimi sadece Vodafone genç tarife ve ek paketlerinde olacak.

Vodafone ve Free Fire işbirliği, Vodafone Park’ta 8 influencer’ın 4’erli takımlar halinde yarıştığı ve 5G altyapısı üzerinden gerçekleştirilen özel bir turnuvayla duyuruldu. Vodafone Park’ın Doğu ve Batı tribünlerinden hareketle kurulan Doğu Tribün ve Batı Tribün takımları arasındaki bir saatlik mücadeleyi Batı Tribün takımı kazandı. Vodafone Free Fire 5G Turnuvası’nda yarışan influencer’lar arasında İlyas Yalçıntaş, Barış Bra, Seyf, Easter Gamers, Oğuz Aslan, Brawler Hasan, Despina ve FF Tomris yer aldı.

“Gençlere destek olmaya devam edeceğiz”

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, şunları söyledi: “Vodafone FreeZone markamızla, oyun ve espordaki gelişimin en büyük destekçilerinden biri olmayı sürdürüyoruz. FreeZone Gaming portföyümüz ve Gamer ek paketlerimiz ile oyunsever gençler için internetinden yemeyen uygulamaların yanı sıra her ay oyun dünyasına ait hediyeler kazanma şansı sağlıyoruz. Bugün Türkiye’de her iki insandan biri mobil oyun oynuyor. Mobil oyun tutkunu gençlerin Vodafone FreeZone ile oyun oynamasını ve izlemesini hedefliyoruz. Bu kapsamda yaptığımız işbirliklerine bir yenisini daha ekleyerek, son yılların en popüler mobil oyunlarından Free Fire’ı da portföyümüze kattık. Vodafone’lu gençler internetinden yemeyen Free Fire ile sınırsız oyun keyfi yaşarken, sunduğumuz düşük ping süresi avantajıyla da herhangi bir gecikme ya da aksama olmadan oyun oynayabilecek. Free Fire işbirliğimizi Vodafone Park’ta oyun dünyasının sevilen influencer’larıyla 5G altyapısı üzerinden düzenlediğimiz özel bir turnuvayla duyurduk. Vodafone FreeZone olarak, gençlere destek olmaya devam edeceğiz.”