Vodafone müşterilerine 320 milyon TL'lik fayda
Vodafone, yeni sadakat platformu “Vodafone Happy” ile 18 milyon müşterisine 320 milyon TL fayda sağlayacağını açıkladı. Şirket, 11 milyon aktif kullanıcısı ve 18 milyon müşteriye açtığı indirimlerle kapsayıcı dijital sadakat platformu olmayı hedefliyor.
Mehmet Hanifi GÜLEL
Toplam 48 farklı marka indirim kampanyasının yer alacağı platformda, herhangi bir müşterinin, söz konusu indirimlerin tamamını kullandığında yıllık minimum 7 bin TL’lik, Red'li bir müşterinin ise yıllık minimum 20 bin TL fayda sağlayacağı kaydedildi.
“Vodafone Happy” platformunun tanıtım toplantısında konuşan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, uygulamanın içinde 18 milyonu aşan kullanıcının olduğuna dikkat çekti. Şahin, “Vodafone Yanımda kullanıcı sayısı ile de markalar için çok cazip bir nokta. Karşılıklı fayda görüldüğünde markalar da kendiliğinden geliyor” dedi. ‘Vodafone Yanımda’ mobil uygulaması üzerinden erişilen “Vodafone Happy” sadakat platformunda artık tüm faturalı müşterilere fayda sunulacağını belirten Şahin, günümüzde müşterilerin en önemli beklentisinin karşısında kendisini özel ve ayrıcalıklı hissettiren, ihtiyaçlarına yönelik hizmetleri hızlı ve basit bir deneyimle sunan bir marka olması olduğunu söyledi. Yaptıkları araştırmalara göre, müşterilerinin yüzde 74’ünün marka indirimlerini, özel günlerde kendilerine hediye sunulmasını ve kendilerini ayrıcalıklı hissetmek istediklerini aktaran Şahin, “yüzde 37'si ise Vodafone’da kaldığı yıllar için verilen hediyelerin uzun dönem sadakatte etkili olduğunu belirtiyor. Bugüne kadar müşterilerimize kendilerini avantajlı hissettirecek çeşitli faydalar sunduk. Şimdi ‘Vodafone Happy’ ile daha da büyüyen bir sadakat platformu sunuyoruz. Vodafone Happy’nin arayüzü de yeniledik. Artık, müşterilere daha kullanıcı dostu, aradıklarını hızla bulabilecekleri, sahip oldukları faydaları görebilecekleri, detaylı bilgi edinip indirim kodlarını alabilecekleri bir deneyim sunuyor” diye konuştu.
Red’lilere ayrıcalıklar daha fazla
Vodafone Red müşterilerinin “Vodafone Happy” platformunda her zamanki gibi ayrıcalıklı olacağını ifade eden Şahin, “Tüm faturalı müşterilerin sahip olduğu marka indirimlerine ek olarak bazı premium faydalar sadece onlara açık olacak. Red'li müşterilerin her bir markadan aldığı indirim hakkı da daha fazla olacak. Herhangi bir Red'li müşteri tüm haklarını kullandığında yıllık minimum 20 bin TL kazanç elde edecek. Genç müşteriler için de tüm marka indirimlerine ek olarak her ay Vodafone Pay ile yapılan harcamalarda 5 bin TL’ye varan nakit iade verilecek” açıklamasında bulundu. Öte yandan Hediye Çarkı ile de müşterilerine her hafta internet ve sürpriz hediyeler kazanma şansı sunduğuna değinen Şahin, yıllık 720 milyona varan hediye GB, Vodafone FLEX ile cihaz ve aksesuar alımlarında indirim, kupon kodu ve Vodafone Pay’den nakit iadeye kadar birçok olanak tanındığını kaydetti.