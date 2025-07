Vodafone müşterilerine 320 milyon TL'lik fayda

Mehmet Hanifi GÜLEL

Toplam 48 farklı marka indirim kampanyasının yer alacağı platformda, herhangi bir müşterinin, söz konusu indi­rimlerin tamamını kullandığın­da yıllık minimum 7 bin TL’lik, Red'li bir müşterinin ise yıllık minimum 20 bin TL fayda sağla­yacağı kaydedildi.

“Vodafone Happy” platformu­nun tanıtım toplantısında konu­şan Vodafone Türkiye İcra Kuru­lu Başkan Yardımcısı Meltem Ba­kiler Şahin, uygulamanın içinde 18 milyonu aşan kullanıcının ol­duğuna dikkat çekti. Şahin, “Vo­dafone Yanımda kullanıcı sayısı ile de markalar için çok cazip bir nokta. Karşılıklı fayda görüldü­ğünde markalar da kendiliğinden geliyor” dedi. ‘Vodafone Yanım­da’ mobil uygulaması üzerinden erişilen “Vodafone Happy” sada­kat platformunda artık tüm fatu­ralı müşterilere fayda sunulaca­ğını belirten Şahin, günümüzde müşterilerin en önemli beklen­tisinin karşısında kendisini özel ve ayrıcalıklı hissettiren, ihti­yaçlarına yönelik hizmetleri hız­lı ve basit bir deneyimle sunan bir marka olması olduğunu söy­ledi. Yaptıkları araştırmalara gö­re, müşterilerinin yüzde 74’ünün marka indirimlerini, özel günler­de kendilerine hediye sunulma­sını ve kendilerini ayrıcalıklı his­setmek istediklerini aktaran Şa­hin, “yüzde 37'si ise Vodafone’da kaldığı yıllar için verilen hediye­lerin uzun dönem sadakatte et­kili olduğunu belirtiyor. Bugüne kadar müşterilerimize kendile­rini avantajlı hissettirecek çeşit­li faydalar sunduk. Şimdi ‘Voda­fone Happy’ ile daha da büyüyen bir sadakat platformu sunuyoruz. Vodafone Happy’nin arayüzü de yeniledik. Artık, müşterilere da­ha kullanıcı dostu, aradıklarını hızla bulabilecekleri, sahip ol­dukları faydaları görebilecekleri, detaylı bilgi edinip indirim kod­larını alabilecekleri bir deneyim sunuyor” diye konuştu.

Red’lilere ayrıcalıklar daha fazla

Vodafone Red müşterilerinin “Vodafone Happy” platformunda her zamanki gibi ayrıcalıklı olacağını ifade eden Şahin, “Tüm faturalı müşterilerin sahip olduğu marka indirimlerine ek olarak bazı premium faydalar sadece onlara açık olacak. Red'li müşterilerin her bir markadan aldığı indirim hakkı da daha fazla olacak. Herhangi bir Red'li müşteri tüm haklarını kullandığında yıllık minimum 20 bin TL kazanç elde edecek. Genç müşteriler için de tüm marka indirimlerine ek olarak her ay Vodafone Pay ile yapılan harcamalarda 5 bin TL’ye varan nakit iade verilecek” açıklamasında bulundu. Öte yandan Hediye Çarkı ile de müşterilerine her hafta internet ve sürpriz hediyeler kazanma şansı sunduğuna değinen Şahin, yıllık 720 milyona varan hediye GB, Vodafone FLEX ile cihaz ve aksesuar alımlarında indirim, kupon kodu ve Vodafone Pay’den nakit iadeye kadar birçok olanak tanındığını kaydetti.