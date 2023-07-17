Vodafone Red aboneleri 1.4 milyar TL tasarruf etti

Hamide HANGÜL

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, Vodafone Red'in son bir yılda hayata geçirdiği yenilikler, gelecek dönem vizyonu ve kullanım rakamlarını düzenlenen basın toplantısıyla açıkladı. Türkiye pazarında Vodafone’un 17 yılı geride bırakırken, Ekim 2010'da pazara sundukları Vodafone Red'in de bu yıl 13'üncü yaşını kutladıklarını söyleyen Şahin, Vodafone Red müşterilerinin Türkiye'de dijitalleşmenin öncüleri arasında yer aldığına işaret etti.

Son bir yılda sağlanan ayrıcalıklarla Vodafone Red'lilerin 1,4 milyar tasarruf sağladığına işaret eden Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu süreçte Red’liler, tarifelerinde bulunan sınırsız uygulamalar sayesinde toplam 652 milyon GB interneti özgürce ve ek ücret ödemeden kullandı. Son 1 yılda yaklaşık 2,5 milyar GB mobil internet kullandı, 56 milyar dakika konuştu, 2,5 milyar SMS attı. Mobil internet kullanımı 1 yıl öncesine göre yüzde 25 artan Vodafone Red'liler, normal bir faturalı tarife kullanıcısına göre 4 kat daha fazla internet kullandı.

Red’lilerin aylık ortalama data kullanımı 25 GB'ı aştı. Bu ayrıcalıklarla ülke ekonomisine de önemli katkı sağlıyoruz. Geleceğin dijital servislerde olduğunu düşünüyoruz. Bu düşüncemizin bir sonucu olarak, yeni nesil bağlantı ve dijital servisler şirketi olma hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”

Öncelikli talep sınırsız paketlere

Sunulan avantaj ve ayrıcalıklardaki talebe bakıldığında ilk sıralarda "sınırsız paketler"in geldiğini söyleyen Şahin, GSM dışı faydada ise "seyahat" kategorisindeki avantajların müşterilerin kullanımlarında ilk sıralarda yer aldığını söyledi. Mevcut müşterilerin yarısından fazlasının Red'li olduğu bilgisini veren Şahin, önümüzdeki süreçte daha fazla cihaz üreticisi ile iş birliği yapma stratejilerinin bulunduğunu bildirdi.

Şahin, cihaz satışlarına yönelik sorulan bir soru karşısında, son bir iki haftada hem cihaz satın alımı hem de deneyimleme ve bilgilenme anlamında müşterilerden gelen talebin arttığını söyledi. Vodafone Red'liler, son bir yılda 23 Vodafone ülkesini tıpkı Türkiye’yi arar gibi arayarak 7,2 milyon dakika ücretsiz konuştu.

Red’lilerin en çok aradığı ülkeler Almanya, Kıbrıs, Fransa , Hollanda ve ABD oldu. Her Şey Dahil Pasaport – Dünya hizmetini son 1 yılda 366 bin kişi kullandı. Hem yurt dışında kullanım hem de yurt dışındaki yakınlarıyla iletişim için sunulan ayrıcalıklarla toplam 1,3 milyar TL tasarruf sağladı. Vodafone Red müşterileri, marka işbirlikleri ile son 1 yılda yaklaşık 74 milyon TL’yi aşkın fayda sağlarken, müşteri başına ortalama 74,5 TL tasarruf sağlandı.

"Türkiye çok önemli pazar, yatırımlarımız sürecek"

Türkiye pazarının kendileri için önemine işaret eden Meltem Bakiler Şahin, "Türkiye bizim için çok önemli bir pazar, yatırımlarımızı artırarak sürdüreceğiz” diye konuştu.

Toplantıda paylaşılan bilgilere göre, son 1 yılda, Vodafone Red müşterilerinin yüzde 86'sı aktif olarak her ay Vodafone Yanımda'yı ziyaret ederek işlemlerini bu uygulama üzerinden dijital bir şekilde gerçekleştirdi. Red’liler, özel indirimli tarifeler sayesinde 1 yılda 25 milyon TL'ye yakın tasarruf etti. Tarifelerinde sınırsız uygulamalar olan Red'liler, olmayanlara göre ortalama 4 kat daha fazla internet tüketti.

Red’liler, bir yılda, internetinden yemeden sosyal medyada 50 milyon gün vakit geçirdi, mesajlaşma uygulamalarında yaklaşık 600 milyar mesaj attı, müzik uygulamalarında 1 milyar şarkı dinledi, YouTube'da 3 milyon video, eğlence uygulamalarında 2 milyon bölüm dizi izledi. Bununla birlikte, 2021 sonundan beri yeni gelen Red'lilere sunulan 3 ve 6 aylık hediye Netflix ve Amazon Prime Video üyeliğinden yaklaşık 48 bin abone yararlanarak toplam 5,5 milyon TL fayda elde etti.