Vodafone, Red müşterilerinin sosyal medya sınırlarını kaldırdı

02 Haziran 2020

Bu yıl onuncu yaşını kutlayan Vodafone Red, hizmetlerini genişletiyor. Vodafone, dijitalleşmeye dayalı kullanım alışkanlıklarıyla öne çıkan Red müşterileri için geliştirdiği yeni portföyünde, WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube gibi en popüler uygulamaları internet kotasından düşmeden, sınırsız sunacak. Vodafone Red’liler, WhatsApp ve Facebook Messenger üzerinden sesli ve görüntülü aramalarını da sınırsız gerçekleştirebilecek. Ayrıca Red aboneleri, 23 Vodafone ülkesinde yaşayan sevdikleriyle hiçbir ek ücret ödemeden 120 dakika konuşabilecek, yurt içinde ise Vodafone'lularla ve sabit hatlarla sınırsız sesli görüşme yapabilecek.

Vodafone Red’in yeni portföyünün tanıtıldığı online toplantıda konuşan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, Vodafone Red'in, sadece tarifelerden oluşan bir dünya olmadığını, müşterilere farklı alanlarda çok sayıda ayrıcalık sunduklarını hatırlattı. Salgınla birlikte değişen yaşam tarzlarını da göz önüne olarak Red müşterilerinin hayatını kolaylaştıracak yeni bir adım daha attıklarını belirten Aksoy, şunları kaydetti:

"Bu yeniliğimiz, sektörde bir ilk olacak. Salgın döneminde, görüntülü ve sesli aramalar hepimizin hayatında çok daha fazla yer almaya başladı. Bu alışkanlıkların uzun vadeli olacağını öngörüyoruz. Bu kapsamda Red'lilere WhatsApp ve Facebook Messenger üzerinden sesli ve görüntülü aramaları da sınırsız gerçekleştirme imkanı sunuyoruz."

Salgında data kullanımı yüzde 18 arttı

Vodafone Red'lilerin de teknoloji kullanım oranlarının arttığını bildiren Aksoy, "Salgın sürecinde mobil data kullanımlarında yüzde 18'lik artış görülen Red'liler, şubat-mart-nisan aylarını kapsayan dönemde Vodafone TV'de 5 milyon saatin üzerinde kullanım yaptı. Red'lilerin 23 Vodafone ülkesi yönünde yaptığı aramalar yüzde 19, WhatsApp kullanımı ise yüzde 48 arttı" dedi. Aksoy, Red'in sunduğu ayrıcalıklar arasında salgın döneminde alınan tedbirler kapsamında kullanılamayanlar olsa da, değişen ihtiyaçlara yönelik sundukları hizmetlerle bu kullanımı sürdürme hedefinde olduklarını dile getirdi. Hizmetleri ihtiyaçlara göre revize ettiklerini aktaran Aksoy, salgın döneminin Red'in kullanımının bırakılmasına yansımadığını söyledi.

Aylık internet kullanımı 15.3 GB oldu

Online toplantıda Vodafone Red’in son bir yılı da değerlendirildi. Buna göre, Vodafone Red sağladığı kampanyaları 1 yılda 483 bin müşteri kullandı. Vodafone Red’lilere 400 milyon TL’si yurtdışı faydalarıyla, 36 milyon TL’si GSM dışı faydalarla ve 4.8 milyon TL’si içerik servisleri ve sponsorluklarla olmak üzere 440 milyon TL’yi aşan tasarruf sağlandı. Red’liler, son 1 yılda 698 milyon GB mobil internet kullandı, 32 milyar dakika konuştu, 3.5 milyar SMS attı. Aylık internet kullanımı ortalama 15.3 GB’a ulaşan Vodafone Red’liler, normal bir faturalı tarife kullanıcısına göre 3.6 kat daha fazla internet kullandı. Red müşterilerinin yüzde 77’si aktif olarak her ay Vodafone Yanımda’yı ziyaret ederek işlemlerini bu uygulama üzerinden dijital bir şekilde gerçekleştirdi.

Red’liler, yurtdışını ararken 265 milyon TL tasarruf etti

Son 1 yılda Vodafone Red’lilerin aylık ortalama yüzde 8’i yurtdışını aradı. En çok Almanya, Fransa ve Hollanda’yı arayan Vodafone Red’liler, yurtdışını Türkiye’yi arar gibi arayarak 265 milyon TL tasarruf etti. Diğer yandan, tarifelerdeki ses, internet ve SMS haklarını 104 ülkede Türkiye’deki gibi özgürce kullanma imkânı sunan Her Şey Dahil Pasaport – Dünya hizmetini son 1 yılda 363 bin kişi kullandı.