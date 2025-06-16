Vodafone Red’lilerden yarım milyar lira tasarruf
Vodafone’un faturalı müşterilerinin yarısından fazlasının oluşturduğu Vodafone Red’liler, kendilerine sunulan himzetlerle bir yılda yarım milyar liradan fazla tasarruf etti.
Mehmet H. GÜLEL
Müşterilerinin hayatını ekonomik ve sosyal yönden kolaylaştırmak için çalıştıklarını aktaran Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, ayrıcalıkları kapsamında yurt dışı ek paketlerini olan 1 GB ve 3 GB internet tarifelerinin 2 ay boyunca ücretsiz sunduklarını söyledi.
Yurt dışında ayrıcalık vaadediyor
Vodafone Red’liler kendilerine sunulan özel faydalarla son bir yılda 543 milyon lira tasarruf etti. Vodafone Red’in son bir yılının değerlendirildiği toplantıda konuşan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, Vodafone olarak, dijital bağlantılı yaşamı bireyler ve kurumlar için kolay ve erişilebilir kılmayı hedeflediklerini söyledi.
Bireylerin dijitalleşmesinde Vodafone Red markalarının önemli rol oynadığına dikkat çeken Şahin, “Bu doğrultuda biz de Red’li müşterilerimize yüksek GB ve sınırsız uygulamalar içeren ‘Red Dolu Dolu Tarifeler’ sunuyoruz. Red’liler, tarifelerinde bulunan internetinden yemeyen sınırsız uygulamalar sayesinde Instagram, WhatsApp, TikTok, YouTube Premium gibi en popüler uygulamalarda sınırsız kullanıyor. Vodafone Red ayrıcalıklarıyla ülke ekonomisine de önemli katkı sağlıyoruz.
Vodafone Red müşterilerimize son 1 yılda 543 milyon lira ayrıcalık sağladık. Bununla birlikte, Vodafone Red sadece tarifelerden oluşan bir dünya değil. Red’li müşterilerimiz, eğlenceden alışverişe, seyahatten yaz tatiline, hayatı yoğun yaşayan müşterilerden oluşuyor. Şirket olarak, her noktada müşterilerimize fayda sunuyoruz. Özellikle yurt dışı ayrıcalıklarımız en büyük farkımız olmayı sürdürüyor.
Red’li müşteriler yurt dışına en çok seyahat eden müşteri kitlemiz. Toplam yurt dışına gidenlerin yüzde 65’i Red müşterimiz. 200 ülkede geçerli Her Şey Dahil Pasaport, avantajlı yurt dışı ek paketlerimiz, ücretsiz yurt dışı internet durma özelliği, Yurt Dışına Hoş Geldin hediyesi ile müşterilerimizin yurt dışı seyahatlerinde yanında olmayı sürdürüyoruz. Önümüzdeki dönemde de Red'lilere hem kendilerini özel ve öncelikli hissettirecek, hem de yaşam tarzlarına uyan ayrıcalıklar sunmaya devam edeceğiz” dedi.
2 ay boyunca 1 ve 3 GB internet ücretsiz verilecek
Müşterilerinin yurt dışı seyahatlerini kolaylaştırmayı amçladıklarını ifade eden Meltem Bakiler Şahin, Vodafone Red’li müşterilerine yurt dışı ek paketlerini 2 ay boyunca ücretsiz sunacaklarını duyurdu. Red’liler, ihtiyaçlarına göre, 3 GB internet, 30 dakika, 15 SMS içeren Yurt Dışı 3 GB ya da 1 GB internet, 15 dakika, 10 SMS içeren Yurt Dışı 1 GB paketlerinden birini seçerek yurt dışında ücretsiz iletişim kurabildiklerini aktaran Şahin, bayram öncesinde yeni sunulan ücretsiz yurt dışı ek paketleriyle 3 haftada müşterilere 30 milyon TL’lik fayda sağlandılarını kaydetti.