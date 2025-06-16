Vodafone Red’lilerden yarım milyar lira tasarruf

Mehmet H. GÜLEL

Müşterilerinin hayatını ekonomik ve sosyal yönden kolaylaştırmak için çalıştıklarını aktaran Vodafo­ne Türkiye İcra Kurulu Baş­kan Yardımcısı Meltem Baki­ler Şahin, ayrıcalıkları kapsa­mında yurt dışı ek paketlerini olan 1 GB ve 3 GB internet ta­rifelerinin 2 ay boyunca üc­retsiz sunduklarını söyledi.

Yurt dışında ayrıcalık vaadediyor

Vodafone Red’liler kendi­lerine sunulan özel faydalar­la son bir yılda 543 milyon lira tasarruf etti. Vodafone Red’in son bir yılının değerlendirildi­ği toplantıda konuşan Vodafo­ne Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, Vodafone olarak, diji­tal bağlantılı yaşamı bireyler ve kurumlar için kolay ve eri­şilebilir kılmayı hedefledik­lerini söyledi.

Bireylerin diji­talleşmesinde Vodafone Red markalarının önemli rol oyna­dığına dikkat çeken Şahin, “Bu doğrultuda biz de Red’li müş­terilerimize yüksek GB ve sı­nırsız uygulamalar içeren ‘Red Dolu Dolu Tarifeler’ sunuyo­ruz. Red’liler, tarifelerinde bu­lunan internetinden yeme­yen sınırsız uygulamalar saye­sinde Instagram, WhatsApp, TikTok, YouTube Premium gibi en popüler uygulamalar­da sınırsız kullanıyor. Voda­fone Red ayrıcalıklarıyla ülke ekonomisine de önemli kat­kı sağlıyoruz.

Vodafone Red müşterilerimize son 1 yılda 543 milyon lira ayrıcalık sağ­ladık. Bununla birlikte, Voda­fone Red sadece tarifelerden oluşan bir dünya değil. Red’li müşterilerimiz, eğlenceden alışverişe, seyahatten yaz ta­tiline, hayatı yoğun yaşayan müşterilerden oluşuyor. Şir­ket olarak, her noktada müş­terilerimize fayda sunuyoruz. Özellikle yurt dışı ayrıcalık­larımız en büyük farkımız ol­mayı sürdürüyor.

Red’li müş­teriler yurt dışına en çok se­yahat eden müşteri kitlemiz. Toplam yurt dışına gidenle­rin yüzde 65’i Red müşteri­miz. 200 ülkede geçerli Her Şey Dahil Pasaport, avantajlı yurt dışı ek paketlerimiz, üc­retsiz yurt dışı internet durma özelliği, Yurt Dışına Hoş Gel­din hediyesi ile müşterileri­mizin yurt dışı seyahatlerin­de yanında olmayı sürdürü­yoruz. Önümüzdeki dönemde de Red'lilere hem kendilerini özel ve öncelikli hissettirecek, hem de yaşam tarzlarına uyan ayrıcalıklar sunmaya devam edeceğiz” dedi.

2 ay boyunca 1 ve 3 GB internet ücretsiz verilecek

Müşterilerinin yurt dışı seyahatlerini kolaylaştırmayı amçladıklarını ifade eden Meltem Bakiler Şahin, Vodafone Red’li müşterilerine yurt dışı ek paketlerini 2 ay boyunca ücretsiz sunacaklarını duyurdu. Red’liler, ihtiyaçlarına göre, 3 GB internet, 30 dakika, 15 SMS içeren Yurt Dışı 3 GB ya da 1 GB internet, 15 dakika, 10 SMS içeren Yurt Dışı 1 GB paketlerinden birini seçerek yurt dışında ücretsiz iletişim kurabildiklerini aktaran Şahin, bayram öncesinde yeni sunulan ücretsiz yurt dışı ek paketleriyle 3 haftada müşterilere 30 milyon TL’lik fayda sağlandılarını kaydetti.