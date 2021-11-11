Vodafone, satış noktalarını TOBi ile dijital hizmet merkezlerine dönüştürdü

Vodafone, müşterilerine uçtan uca dijital deneyim yaşatacak hizmetlerine bir yenisini daha ekledi. Tüm fiziksel satış noktalarını aynı zamanda birer dijital hizmet merkezine dönüştüren Vodafone, fiziksel mağazalarına gelen müşterilerine işlemlerini Yapay Zekâ tabanlı kişisel dijital asistan TOBi üzerinden gerçekleştirme imkânı veriyor. Mağaza çalışanlarının akıllı telefonlarında kurulu olan özel bir mobil uygulama üzerinden TOBi’ye erişen müşteriler, mobil ödeme açma ve kapama, online mağaza ve süpermarket, ek paket satın alma gibi yaklaşık 800 farklı işlem için bu akıllı asistanı kullanabiliyor.

“Müşterilerimiz, 800’e yakın işlem yapabiliyor”

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, “Yeni nesil perakendecilik konusunda birçok projeyi hayata geçiriyoruz. ‘Dijital ile perakende ölecek mi’ sorusuna cevabımız, ikisinin birlikte en iyi çalışma yöntemini bulması ve birbirinin en avantajlı alanlarından faydalanarak müşterilere en iyi deneyimi sağlaması. Bu yönde attığımız adımlardan biri TOBi ile mağazalarımızı buluşturmak oldu. Bu şekilde tüm fiziksel satış noktalarımızı aynı zamanda birer dijital hizmet merkezine dönüştürdük. Hatta, her bir mağaza çalışanımız aracılığıyla her bir müşterimize dijital asistan hizmeti veriyoruz, diyebiliriz. Fiziksel mağazalarımıza gelen müşterilerimiz, mağaza çalışanlarımızın akıllı telefonlarındaki QR kod üzerinden kişisel dijital asistanımız TOBi’ye erişerek 800’e yakın işlem yapabiliyor. Vodafone olarak, müşteri deneyiminde fark yaratan ürün ve hizmetler sunmaya devam edeceğiz.” Diye konuştu.