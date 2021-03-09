Vodafone, sigorta sektörüne girdi

Vodafone, müşterilerine daha iyi bir dijital deneyim yaşatma hedefiyle ürün ve servis çalışmalarına devam ediyor.

Her alanda müşterilerinin hayatına dokunmayı hedefleyen Vodafone, mobil finansal hizmetler ve perakende sektörlerinin ardından sigorta sektörüne de adım atarak Vodafone Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş'yi kurdu.

Yeni şirketle birlikte faaliyetlerine "sigorta şirketi acenteliğini" de ekleyen Vodafone, müşterilerine dijital ortamda sigorta teklifleri sunacak. Vodafone Sigorta Aracılık Hizmetleri aracılığıyla sigorta alan Vodafone müşterileri, 1 hafta geçerli 5 GB mobil internet paketi kazanacak.

“Sigorta ihtiyaçlarında da müşterilerimizin yanındayız”

Geleceğin dijital servislerde olduğunu söyleyen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Ergun, Vodafone Türkiye olarak her şeyin hızla dijitalleştiği dünyada doğrudan müşteri ihtiyaçlarına yanıt veren, müşterilerinin hayatını kolaylaştıran çözümler sunmaya odaklandıklarını aktardı.

Teknolojinin hayatın her alanında var olmaya başladıkça, müşteri ihtiyaçlarının da farklılaştığımı belirten Ergun, şunları kaydetti: "Müşterilerimiz, iletişim kurmanın yanı sıra iş, eğlence, alışveriş, bankacılık, sigorta gibi tüm ihtiyaçlarını tek bir platform üzerinden karşılamak istiyor. Bu doğrultuda biz de sadece iletişim hizmetleri sunmanın ötesine geçiyor ve dijitalleşmenin gücünü kullanarak dijital pazaryeri, finans ve sigorta hizmetleri sağlayıcısı olma yönünde adımlar atıyoruz. Son 4 yılda önemli yatırımlar yaptığımız Vodafone Yanımda’yı e-ticaretten sigortaya, finanstan gaming’e kadar her alanda her gün girilip işlem yapılan, kullanılan ve yaşayan bir uygulamaya dönüştürmeyi hedefliyoruz. Teknoloji üretimindeki avantajımızla müşterilerimizin ihtiyaç duyduğu güvencelere uçtan uca bir dijital deneyimle erişebilmesi için sigorta sektörüne de adım attık ve abonelerimize ayrıcalıklı sigorta teklifleri sunmak amacıyla Vodafone Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş’yi kurduk. Vodafone Sigorta Aracılık Hizmetleri sayesinde, bir yandan sigorta pazarının dijitalleşmesine katkıda bulunurken, bir yandan da müşterilerimizi dijital ortamda en uygun sigorta ürünleri ve özel faydalar ile buluşturacağız. Vodafone olarak, yenilikçi ürün ve servislerimizle müşterilerimizin dijital yol arkadaşı olmaya devam edeceğiz.”