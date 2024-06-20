'Vodafone Spring Break' programı ilk mezunlarını verdi

Vodafone, bu yıl ilk kez düzenlediği 'Vodafone Spring Break' programıyla gençleri kendi ofisinde ağırladı. Program için toplam 1400 başvuru arasından 200 öğrenci seçildi.

Programın içeriğinde, Yapay Zeka, Bulut, Güvenlik, Nesnelerin İnterneti ve 5G-İleri Bağlantı Teknolojileri olmak üzere 5 konu başlığı ele alındı. Bu eğitimler için öğrenciler ayın belli günlerinde Vodafone Maslak Genel Müdürlük binasına gelerek ofiste eğitim aldı. Program kapsamında ayrıca İletişim, Zaman Yönetimi, İlişki Geliştirme gibi konularda online eğitimler de düzenlendi.

Geleceğin liderleri keşfediliyor

Her sene aynı dönemde tekrar yapılacak bu programla gençlerin kendilerini geliştirmelerine destek olmaya devam edecek markanın Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Nazlı Tlabar Güler, geleceğin liderleri olarak gördükleri genç yetenekleri keşfetmeyi ve organizasyonlarına katmayı önemsediklerini belirtti.

Markanın yetenek havuz kaynağı

Güler, "Lise ve üniversite öğrencilerine yönelik olarak hayata geçirdiğimiz programla, öğrenciler için hem geleceğin meslekleriyle tanışma hem de Vodafone’u çok daha yakından tanıma fırsatı sağlamayı hedefledik. İleride Vodafone Türkiye'de oluşabilecek gençlik programları alımlarımıza yönelik yetenek havuzu oluşturma noktasında da hem öğrenciler hem de bizim için verimli bir program oldu" ifadelerini kullandı.