Vodafone, Süpermarket Yanımda ile 9 ayda 100 bin müşteriye ulaştı

Vodafone’un müşterilerinin süpermarket alışverişi ihtiyacını karşılamak amacıyla 9 ay önce hayata geçirdiği online Süpermarket Yanımda servisi büyümeye devam ediyor.

Online market servislerinden istegelsin işbirliğiyle sunulan Süpermarket Yanımda, bu süreçte 100 bini aşkın müşteriye ulaşırken, platformda 2 milyona yakın ürün satıldı.

Süpermarket’te en çok tercih edilen kategoriler meyve-sebze ve atıştırmalık; en sevilen ürünler ise domates, yağ ve soda oldu. En çok sipariş verilen ilçeler ise İstanbul’da Kadıköy, Ankara’da Çankaya ve İzmir’de Karşıyaka olarak sıralandı.

“E-ticaret alanındaki yatırımlarımıza devam edeceğiz”

Türkiye’nin en hızlı büyüyen yeni nesil bağlantı ve dijital servisler şirketi olma hedefiyle çalışmalara devam ettiklerini söyleyen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Ergun, müşterilerinin Süpermarket serviyle market alışverişlerini online olarak yapabildiklerini aktardı.

Ödenmesi gereken miktarın gerek kredi kartıyla gerekse Vodafone faturalarına yansıtılarak yapılabildiğini belirten Ergun, “Müşterilerimiz her alışverişte GB kazanma fırsatına da sahip oluyorlar. Bu servisle, telekom pazarında online süpermarket alışverişini gerçekleştiren ilk şirket olduk. Süpermarket alışverişlerinde sunduğumuz ayrıcalıklarla müşterilerimizin tercihi olmaya devam ediyoruz. 9 ayda 100 bini aşkın müşterimiz, 2 milyona yakın ürün satın aldı. Amacımız, müşterilerimiz için en iyi dijital deneyimi sunarken, e-ticaret pazarının büyümesine de katkı sağlamak. Müşterilerimizin tüm ihtiyaçlarını tek platformdan karşılama hedefiyle e-ticaret alanındaki yatırımlarımıza devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.