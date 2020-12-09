Vodafone, 'Süpermarket Yanımda' ile ayda 100 bin alışveriş hedefliyor

Dijitalleşmeye yönelik girişimleriyle müşterilerinin yaşamlarını kolaylaştırmaya devam eden Vodafone, “Dijital marka” olma hedefiyle geçen yıl hayata geçirdiği Vodafone Yanımda Fırsatlar Dünyası kapsamında yaptığı iş birliklerine bir yenisini ekledi.

istegelsin işbirliğiyle yeni Süpermarket Yanımda hizmetini hayata geçiren Vodafone, müşterilerine Vodafone Yanımda Fırsatlar Dünyası üzerinden erişebilecekleri Süpermarket Yanımda ile market alışverişlerini online yapabilmenin yanı sıra her alışverişte GB kazanma fırsatı da sunuyor. 27 kategoride 7 bini aşkın ürünün sunulacağı Süpermarket Yanımda ile Vodafone, ayda 100 bin market alışverişine ulaşmayı hedefliyor.

Halihazırda sadece Vodafone’luların kullanımına açık olan Süpermarket Yanımda servisi, çok yakında diğer operatör müşterilerinin de kullanımına açılacak. Şu an için İstanbul, Kocaeli, Ankara ve Bodrum’da kullanılabilen Süpermarket Yanımda, ilerleyen süreçte diğer şehirlerde de hizmet vermeye başlayacak.

İlk kullanımda haftada 10 GB hediye

Vodafone, Süpermarket Yanımda’yı ilk kez kullanan müşterilerine haftalık 10 GB, daha sonra her kullanım için haftalık 2 GB hediye edecek. Lansmana özel olarak Süpermarket Yanımda’yı ilk kez kullanan müşterilere 100 TL ve üzeri alışverişlerde 20 TL indirim sunulacak. Aryıca Vodafone Red’e geçen müşteriler de Aralık ortası itibarıyla Süpermarket Yanımda’da 50 TL indirim kazanacak.

Öte yandan Süpermarket Yanımda kullanıcıları, istegelsin’in Vodafone müşterileri için hazırlayacağı özel kampanyalardan da yararlanabilecek. Buna göre, istegelsin’in platformunda olan 200’den fazla özel fiyat ve “2 alana 1 bedava” gibi 100’den fazla özel kampanya Süpermarket Yanımda’da da geçerli olacak. Kampanyalar her 2 haftada bir yenilenecek.

Vodafone’un Süpermarket Yanımda hizmeti, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy ve istegelsin CEO’su Sedat Yıldırım’ın katılımıyla düzenlenen online toplantıda tanıtıldı. Toplantıda Vodafone’un dijital marka hedefi ve yeni dijital hizmeti hakkında bilgi veren Engin Aksoy, şunları söyledi: “Vodafone olarak, sadece iletişim hizmetleri sunmanın ötesine geçiyor ve dijitalleşmenin gücünü kullanarak, dijital pazaryeri, finans ve sigorta hizmetleri sağlayıcısı; dijitalleşmek ve geleceğe hazırlanmak isteyen işletmelerin en önemli destekçisi olma yönünde adımlar atıyoruz. Her şeyin hızla dijitalleştiği dünyamızda, doğrudan müşteri ihtiyaçlarına yanıt veren, müşterilerimizin hayatını kolaylaştıran çözümler sunmaya odaklanıyoruz."

Ayda 9 milyon kullanıcıya ulaşıldı

Geçen yıl hayata geçirdikleri Vodafone Yanımda Fırsatlar Dünyası ile bugüne kadar aylık 9 milyon kullanıcıya ulaştıkları bilgini veren Engin Aksoy, platformlarının pandemi döneminde müşterilerinin artan online alışveriş ihtiyacını karşılamada önemli rol oynadığını vurguladı. Şimdi ise bu platform üzerinden müşterilerinin online market alışverişi ihtiyacını karşılayacak inovatif bir hizmet sunduklarını söyleyen Aksoy, "istegelsin ortaklığında hayata geçirdiğimiz Süpermarket Yanımda ile, müşterilerimiz, market alışverişlerini online olarak hızlı, kolay ve güvenilir bir biçimde yapabilecek. Ayrıca, her alışverişte GB kazanabilecek. Süpermarket Yanımda ile sektörümüzde bir ilke imza atmanın heyecanını yaşıyoruz. Bu hizmetle birlikte, telekom pazarında online süpermarket alışverişini sahiplenen ilk şirket oluyoruz. Süpermarket Yanımda ile ilk etapta ayda 25 bin, ilerleyen dönemde ise 100 bin market alışverişine ulaşmayı hedefliyoruz. Vodafone olarak, müşterilerimizin tüm ihtiyaçlarını tek platformdan karşılama hedefiyle e-ticaret alanındaki yatırımlarımıza devam edeceğiz.” dedi.

"Çeşitli işbirlikleriyle çıtamızı yükseltmeyi hedefliyoruz"

istegelsin CEO’su Sedat Yıldırım ise, şunları kaydetti: “Hem istegelsin hem Vodafone kullanıcılarına geleceğin alışveriş deneyimini sunuyoruz. istegelsin olarak sadece online market hizmeti vermiyor, aynı zamanda bir teknoloji şirketi olarak konumlanıyoruz. Bu nedenle bizi ve sektörümüzü ileri taşıyacak inovasyonları destekliyor, bunun sonucu olarak hayata geçirdiğimiz çeşitli uygulamalarla market alışverişini kolaylaştırıyoruz. Tüm bu çalışmalarda amacımız daha hijyenik, daha konforlu bir deneyim sunmak. Bu gelişmeler ve teknolojik çözümlerimizle gıda güvenliğinde sektörün öncüsü olmak bizim için büyük bir gurur kaynağı. istegelsin olarak her zaman teknolojiye yatırım yapıyor ve bu konudaki çalışmalarımızla kullanıcılarımıza daha kaliteli hizmet vermek için çalışıyoruz. Vodafone ile yaptığımız işbirliği de bu yöndeki adımlarımızdan biri oldu. Bu değerli işbirlikleri sayesinde sektöre de yön veriyor ve kullanıcılarımız için alışveriş deneyimini geliştiriyoruz. İlerleyen dönemlerde de benzeri çeşitli işbirlikleriyle çıtamızı yükseltmeyi hedefliyoruz.”