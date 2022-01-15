'Vodafone Süpermarket Yanımda'nın aylık ziyaretçisi 3 milyonu aştı

Vodafone'un, müşterilerinin online süpermarket alışverişi ihtiyacını karşılamak amacıyla hayata geçirdiği Süpermarket Yanımda servisi büyüyor.

Şirket açıklamasına göre, Türkiye'nin önde gelen online market servislerinden istegelsin iş birliğiyle sunulan Süpermarket Yanımda, 14 ayda yaklaşık 140 bin müşteriye ulaştı. Vodafone, 27 kategoride 7 bini aşkın ürünün sunulduğu Süpermarket Yanımda ile bu süreçte toplam 300 bine yakın sipariş aldı. Aylık 3 milyondan fazla ziyaretçisi bulunan Süpermarket Yanımda'da en çok tercih edilen kategoriler temel gıda, atıştırmalık, temizlik ürünleri, taze kasap ve taze manav olurken, en çok satan ürünler yumurta, ayçiçek yağı, zeytinyağı, süt, domates, kağıt havlu ve çikolata olarak sıralandı. Süpermarket Yanımda'yı Vodafone müşterisi olsun olmasın tüm operatör müşterileri kullanabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye Pazarlama Direktörü Uğur Sennaroğlu, Türkiye'nin en hızlı büyüyen yeni nesil bağlantı ve dijital servisler şirketi olma hedefiyle çalışmaları sürdürdüklerini belirtti.

Bu hedefe ulaşmak için izledikleri yollardan birinin de Vodafone Yanımda'nın e-ticaretten sigortaya, finanstan gaming'e kadar her alanda girilip işlem yapılan, kullanılan ve yaşayan bir süper uygulama olması olduğunu aktaran Sennaroğlu, "Müşterilerimiz, Vodafone Yanımda üzerinden erişilebilen Süpermarket Yanımda servisimizle, market alışverişlerini online olarak hızlı, kolay ve güvenilir bir biçimde yapabiliyorlar. Ayrıca özel indirimlerden faydalanabiliyor ve her alışverişte GB kazanma fırsatına sahip oluyorlar. Bu servisle, telekom pazarında online süpermarket alışverişini gerçekleştiren ilk şirket olduk. Müşterilerimize yenilikçi ürün ve servisler sunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İlk kez kullananlara haftalık 10 GB hediye

Süpermarket Yanımda'yı ilk kez kullanan müşterilere haftalık 10 GB, daha sonra her kullanım için haftalık 2 GB hediye ediliyor. Ayrıca özel gün indirimleri ve birçok farklı üründe değişen indirimler de yapılıyor. Süpermarket Yanımda kullanıcıları, 100'den fazla özel fiyat, "2 alana 1 bedava" ve müşteriye özel tanımlanan kodlu alışveriş seçenekleri ile 2 haftada bir yenilenen 100'den fazla özel kampanyadan yararlanabiliyor.

Vodafone Yanımda kullanıcıları, uygulamanın ana sayfasından Süpermarket Yanımda'ya giriş yapabiliyor. Süpermarket Yanımda'da meyve-sebzeden et ve süt ürünlerine, anne bebek ürünlerinden teknolojik cihazlara, tekstil ürünlerinden evcil hayvan malzemelerine kadar 27 kategoride 7 bini aşkın ürün sunuluyor.

Müşteriler, market alışverişlerini tek tıkla istedikleri saatte sipariş verebildikleri gibi, ödemelerini de Vodafone güvencesiyle yapabiliyor. Vodafone'lular, kredi veya banka kartı ile ödeme seçeneklerine ek olarak "faturama yansıt" seçeneğiyle market harcamalarını mobil faturalarına yansıtabiliyor. Ödeme yapıldıktan sonra, istegelsin kuryeleri tercih edilen saatte Süpermarket Yanımda adına teslimatı gerçekleştiriyor. Süpermarket Yanımda'da 150 TL ve üzerine ücretsiz teslimat imkanı da sunuluyor.