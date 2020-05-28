Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Şahin: Salgın sonrası hibrit çalışma öne çıkacak

28 Mayıs 2020

Koronavirüs salgınıyla değişen şartlar Türkiye’de hemen hemen tüm sektörlerde dijitalleşmeyi öne çıkardı. İşletmeler bu dönemde uzaktan çalışma sistemine dijital çözümlerle geçerken sosyal mesafe takip ve termal kamera çözümleriyle de çalışanlarının sağlığını koruyor. Uzun süredir işletmelerin ancak dijitalleşmeyle büyüyebileceğini ve hem yerel hem global rekabette bir adım öne çıkabileceğini vurguladıklarını belirten Vodafone Türkiye’nin İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, dijitalleşmeye yatırım yapan ve hızlı aksiyon alan işletmelerin salgın sürecinde bir adım öne çıktığını söyledi.



Meltem Bakiler Şahin, “Şirketlerin dijitalleşmeyi ana odağına alması, tam da bugün anlamını buluyor. Dijitalleşmeyi gerçekleştiren işletmeler, içinde bulunduğumuz şartlarda bir adım öne çıktı ve uzaktan çalışma sistemine kolaylıkla uyum sağladı. Artık tüm şirketlerin uzun vadeli ve stratejik düşünerek iletişim araçlarına ve teknolojiye yapacakları yatırımları öne çekeceğini ve hızlandıracağını göreceğiz. Satış ziyaretlerinin, küçük toplantıların, seminerler ve sunumların dijital iletişim kanallarından yapılması kalıcı hale gelecek. Doğal olarak operasyonların buluta taşınması, donanım, yazılım, VPN ve telekonferans sistemlerine olan talep artarak devam edecek” diye konuştu.

Bulut santral öne çıkıyor



Bulut santral uygulamasının bu dönemde en çok tercih edilen ürünlerin başında geldiğini dile getiren Meltem Bakiler Şahin, şunları söyledi:



“Bulut santral uygulamasının bu dönemde en çok tercih edilen ürünlerin başında geldiğini görüyoruz. Bankacılık, bankacılık dışı finans gibi sabit numarayı aktif kullanan sektörler çağrı merkezlerini uzaktan çalışma sistemine geçirebilmek için bu çözümü tercih ediyor. Üretim sektöründe, sürekliliği sağlayabilmek adına sağlık konusundaki çözümlere ilgi var; sosyal mesafe takip ve termal kamera çözümlerimiz bu sektörün en çok tercih ettiği ürünler. Perakende sektörü, mağazalarda/dükkanlarda kaybettiği trafiği kompanse etmek için toplu SMS ve dijital pazarlama çözümlerine yöneldi, Evden çalışmaya geçen tüm sektörlerde güvenli uzaktan bağlantı için SSL VPN çözümüne ilgi var ve ayrı internet altyapılarında yükseltme ihtiyacı oluştu. E- ticaret, dijital pazarlama ve temassız teknolojiler önem kazandığı için işletmeler dijitalleşmeye yatırım ve yeni fırsatlar konusunda danışmanlığa ihtiyaç duyuyor.”

Salgın sonrası ‘hibrit sistem’ öne çıkacak



Salgın sonrası iş hayatında nasıl bir sistem oluşacağına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Meltem Bakiler Şahin, bu sistemin de hibrit bir çalışma sistemi olacağını anlattı. Şahin, “Yani ekibin bir kısmının mekandan bağımsız çalıştığı, bir kısmının sahada, hareket halinde olduğu bir düzenden bahsediyorum. İki tarafın bu şekilde entegre olduğu ve birbirini beslediği bir düzen bu. Mercer’in geçen ay yaptığı bir araştırmaya katılan işletmelerin %58,9’u salgın sürecinden sonra şirketlerinde uzaktan ve/veya esnek çalışma modelinin olası değişikliklerle kalıcı olacağını öngörüyor” dedi.

Vodafone'un 'Dijital İş Ortağım Programı' sürüyor

Vodafone, Dijital İş Ortağım Programı ile KOBİ’leri büyük işletmelerle buluşturuyor. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin moderatörlüğünde gerçekleştirilen Dijital İş Ortağım Programı’nın ikinci bölümünün konukları Domino’s Pizza Avrasya Grup CEO’su Aslan Saranga ile Edirne’de ceviz üretimi yapan Hakan Keskin oldu. Aslan Saranga, koronavirüs salgını sürecinde yeme-içme sektöründe yaşanan gelişmeleri, uzun süredir yatırım yaptıkları dijitalleşmenin bu süreçteki çalışmalarına etkilerini ve işletmeler için yeni fırsatları değerlerdirdi. Meltem Bakiler Şahin, “Vodafone Business olarak biz de uzaktan çalışmayı destekleyen teknolojilerimizle KOBİ’lerimizin iş sürekliliğine destek oluyoruz. Bu teknolojiler bugün binlerce çalışanı olan çağrı merkezlerinin dahi ofise gitmeye gerek kalmadan evden çalışmasına imkan veriyor. Evden çalışırken de güvenli ve kesintisiz bağlantı kurulmasını sağlıyor. Çalışanı evde güvende, şirket verilerini de koruma altında tutuyor” diye konuştu.

Vodafone gözüyle sektörler nasıl etkilendi?



Meltem Bakiler Şahin, müşterileriyle sürekli iletişim halinde olduklarını belirterek onlarla görüşerek yaptıkları bir araştırmanın bu dönemdeki taleplere ışık tuttuğunu söyledi. Şahin, araştırmayla ilgili şu bilgileri verdi:



Perakende: Sektöre bakıldığında araştırmamıza katılan işletmelerin yüzde 30’unun e-ticaret ve online platformlar üzerinden işlerini yürüttüğünü görüyoruz. Bu oran giderek artıyor ve salgın sonrasında da artışın süreceğini öngörüyoruz. Perakende sektöründeki işletmeler uzaktan çalışmada dijital pazarlama, VPN, Office 365, Cloud Pbx App gibi çözümleri kullanıyor.

HORECA (Otel, restoran ve café): İşletmelerin yüzde 30’u işlerini durma noktasına geldiğini belirtiyor. Sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyum çerçevesinde faaliyetlerini sürdürenler e-ticaret ve dijital pazarlama çözümlerine yatırımlarını artırıyor.



Üretim: Merkez ofis dışında hayat çok değişmedi. Ağırlıklı olarak çalışanların sağlığını korumaya yönelik adımlar var. Somut örnek vermem gerekirse; Mado’ya 3 bin çalışanının sağlığını Vodafone Business termal kamera ile takip etme imkanı sağlandı. Salgın sürecinden sonra üretim sektöründe de sanal sunucu/SSL VPN gibi uzaktan bağlanma ürünlerine yatırımın artması bekleniyor.



Finans: Araştırmaya göre finans sektöründeki işletmeler hizmetlerinin %80’ini dijitale taşıdı. Koronavirüs sürecinde hızlı reaksiyon alıp evden çalışmaya geçme oranı da yüksek. Kesintisiz ve güvenli bağlantı öncelikli ihtiyaçları. Bu sektörde evrak ve fatura süreçlerinin fiziksel yapılması zorunluluğu sıkıntı yaratıyor. E-imza çözümleri, fintech ve internet altyapı düzenlemeleriyle bu işletmelere destek veriliyor.



Eğitim: İşletmelerin yüzde 35’inin hizmetlerini tamamen dijitale taşıdığını görüyoruz. İşletmelerin %66’sında daha önce evden çalışma sistemi yokken, salgın sürecinde ilk aksiyonları bu sisteme dönmek olmuş. Bu sektörde uzaktan eğitim için VPN, Office365 gibi güvenli çözümler, bilgisayar ve teknolojik ekipmanlara yönelik yatırımlarda artış var.

Tarım: Ciddi anlamda dijitalleşme yatırımları artıyor. Uzaktan takip sistemleri tarımda daha fazla kullanılıyor. Biz de dijital tarım istasyonumuz ile çiftçilere 7 gün 24 saat ne zaman isterlerse cep telefonlarından tarlalarını uzaktan takip etme imkanı veriyoruz.