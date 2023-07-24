Vodafone Türkiye, ikiz dönüşüm için paydaşlarını buluşturdu

Dünyanın hızla yeşil ve dijital dönüşüme hazırlandığını söyleyen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, “Yapay zeka, 5G, nesnelerin interneti gibi dijital teknolojilerin kullanımı, pek çok sektörde verimliliği artırırken, emisyonların azaltılmasına da önemli katkı yapıyor. Digital Europe’un yaptığı araştırmaya göre, dijital teknolojiler ürettiğinden 9,7 kat daha fazla emisyon tasarrufu sağlayabilecek. ” dedi.

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı (UN SDSN) Türkiye YK Üyesi Dr. Tamer Atabarut ise “Gıda, enerji ve finans krizlerinin devam ettiği; ekosistemlerin hızla tahrip edildiği ve biyoçeşitliliğin azaldığı; iklim krizinin devasa etkileriyle birlikte yaşandığı bir dönemdeyiz. Çözüm ise sürdürülebilir kalkınmada yatıyor. Gezegenimizin sınırlarına saygılı olmalıyız” diye konuştu.