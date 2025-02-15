Vodafone Türkiye, yönetici ihracıyla globalde ayrışıyor

Mehmet Hanifi GÜLEL

Dünyaya yönetici ve teknoloji ihracatıyla diğer ülkelerden ayrışan Vodafone, her yıl ortalama 20 yöneticiyi globale transfer ediyor. Türkiye’de bugüne kadar 234,4 milyar TL’yi aşan yatırım yapan şirket, bugüne kadar 170’ten fazla çalışanını başta genel merkez İngiltere olmak üzere faaliyet gösterdiği Almanya, Portekiz, Yunanistan gibi ülkelere gönderdi. Şirketin insan kaynakları ve teknoloji alanlarında uyguladığı global politikalarını Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcıları Nazlı Tlabar Güler ve Ayşegül Arıcan Şeker’in katıldığı toplantıda paylaşıldı. Toplantıda ayrıca, yurtdışına canlı bağlantı sağlanarak, Vodafone Türkiye’nin transfer ettiği ve her biri farklı Vodafone organizasyonlarında üst düzey roller üstlenen çalışanlarla da sohbet edildi.

Vodafone Türkiye’nin insan kaynakları politikasına değinen Nazlı Tlabar Güler, teknoloji sektörünün hızlı ilerleyen ve dönüşen bir alan olduğunu aktararak, “Çalışma arkadaşlarımızın yetkinlikleri de bu değişime göre şekilleniyor. Deneyimler aracılığıyla gelişme, cesur fikirlerle yola çıkma, hatalardan öğrenme ve adaptasyon kabiliyeti bizim için öncelikli. Bu yaklaşımla, ülkemizde pek çok teknoloji profesyonelinin yetişmesine katkıda bulunuyoruz. Yetiştirdiğimiz yetenekler ve geliştirdiğimiz teknolojilerle Vodafone Grubu’nun global hedeflerine katkı sağlıyoruz” dedi.

“Teknolojiyi değer yaratmak için kullanıyoruz”

Şirketin teknoloji biriminde yapılan çalışmaları aktaran Ayşegül Arıcan Şeker ise exponansiyel büyüyen bir dijitalleşme çağında olduğumuzu vurguladı. Gelişen teknolojinin ileride yaratacağı fırsatları bugünden görüp hazırlıklı olabilmenin şirketler açısından hayati önem taşıdığını ileten Şeker, teknolojinin şirketlere çok önemli büyüme fırsatları yarattığını söyledi.

Ar-Ge’ye 350 milyon TL yatırım

Vodafone'un London Rise programıyla, 26 yaş altı genç yeteneklere Londra’da kariyer geliştirme ve global vizyon kazanma imkânı sağlanıyor. Future Leader programıyla, Bilgi Teknolojileri ve dijital alanlarda geleceğin liderlerini yetiştiriliyor. Vodafone, Türkiye’de geliştirdiği teknolojileri diğer ülkelere taşıyor. Dijital kullanıcı sayısı 25 milyonu aşan Vodafone Happy, Portekiz, Almanya, Romanya, Türkiye, İspanya, İtalya ve İrlanda’nın ardından Çekya’da da hizmet verecek. Vodafone, Ar-Ge çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor. Ar-Ge yatırımlarının bu finansal yıl içinde 350 milyon TL’yi aşmasını planlayan Vodafone’un Ar-Ge alanında çalışan ekibi OKSİJEN’de yaklaşık 280 kişi görev yapıyor.