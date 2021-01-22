Vodafone Türkiye’de üst düzey atama

Vodafone Türkiyev üst yönetiminde yeni bir atama gerçekleşti. Engin Aksoy’un Vodafone Türkiye CEO’su olarak atanmasının ardından boşalan Bireysel İş Biriminden Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcılığı pozisyonuna Meltem Bakiler Şahin getirildi.

Yeni görevinde Vodafone Türkiye’nin tüm bireysel satış ve pazarlama faaliyetlerinin yönetimini üstlenecek olan Şahin, halihazırda yürütmekte olduğu Kurumsal İş Biriminden Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini ise vekaleten yürütecek ve şirketin yenilikçi endüstriyel ürün ve çözümlerinin hayata geçirilmesinden sorumlu Kurumsal Pazarlama ve Kurumsal Satış ekiplerine ve her biri kendi alanında öncü olan kurumsal programlarına liderlik etmeye devam edecek.