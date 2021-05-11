Vodafone Türkiye'de üst düzey atama

Vodafone, “2025’e kadar Türkiye’nin en hızlı büyüyen dijital servisler şirketi olma” hedefi doğrultusunda iş yapma şekillerini güçlendirmeye ve organizasyon yapısını güncellemeye devam ediyor.

Bu doğrultuda büyüme odaklı stratejik planları ve ortaklıkları koordine etmek ve toptan satış ticaretinin büyümesini sürdürmek amacıyla Toptan Satış, Strateji ve İş Geliştirme ekiplerini tek çatıda birleştiren Vodafone Türkiye’nin bu yönde oluşturulan yeni İcra Kurulu Başkan Yardımcılığı pozisyonuna, 1 Mayıs 2021 itibarıyla Levent Gemici atandı.

Galatasaray Üniversitesi Ekonomi bölümünden 1998 yılında mezun olan Levent Gemici, ardından Paris-Dauphine Üniversitesi’nde “Kalkınmakta olan ülkelerde şirket yönetimi” master programını tamamladı. Kariyerine yurtdışında “Lafarge Group Global Strateji” ekibinde başlayan Gemici, 2001’de Türkiye’de telekom sektörüne katıldı ve finansal planlama, pazarlama, regülasyon ve satış ekiplerinde yöneticilik görevleri üstlendi.

Vodafone Türkiye'de 2010 yılında Fiyatlama ve Kârlılık Direktörü olarak başlayan Levent Gemici, ardından Kurumsal İş Biriminde mobil ve sabit ürün yönetimi, fiyatlama ve müşteri değer yönetimi ekiplerine liderlik etti. Eylül 2017’de Strateji ve İş Geliştirme Direktörlüğü görevine atanan Gemici, şirketin yeni ortaklık projelerine İcra Kurulu üyeleriyle birlikte yön verdi.