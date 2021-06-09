Vodafone Türkiye'de üst düzey atama

Özlem Kestioğlu, Vodafone Türkiye İcra Kurulu'ndaki üçüncü kadın yönetici oldu. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Vodafone Türkiye Kurumsal İş Biriminden Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcılığı pozisyonuna, 14 Haziran itibarıyla geçerli olmak üzere Özlem Kestioğlu atandı.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu'ndaki üçüncü kadın yönetici olan Kestioğlu, yeni görevinde şirketin yenilikçi endüstriyel ürün ve çözümlerinin hayata geçirilmesinden sorumlu kurumsal pazarlama ve kurumsal satış ekiplerine ve her biri kendi alanında öncü olan kurumsal programlarına liderlik edecek.